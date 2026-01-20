Qarabag vs. Eintracht Frankfurt, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este miércoles desde las las 14.45h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Qarabag y Eintracht Frankfurt se enfrentan este miércoles desde las 14.45h en el estadio Tofik Bakhramov Stadium, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Qarabag viene de perder ante Ajax por 4-2 mientras que Eintracht Frankfurt llega de perder ante Barcelona por 2-1.
Todo lo que hay que saber
- Qarabag vs. Eintracht Frankfurt
- Hora: las 14.45h
- Partido correspondiente a la fecha 7 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Qarabag y Eintracht Frankfurt en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en 2025
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
Otras noticias de Champions League
TV y streaming del martes. Inter-Arsenal y Real Madrid-Monaco en la Champions League, y continúa el Australian Open
Tras la salida de Amorim. Manchester United confirmó su nuevo entrenador, con una difícil misión en los próximos meses
En el primer día de 2026. El auténtico blooper del año: la situación insólita que le impidió a Liverpool pasar de un 0-0 en su casa
- 1
Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y el fixture de las primeras 12 fechas
- 2
Boca, por la Copa Argentina 2026: cuándo juega vs. Gimnasia de Chivilcoy
- 3
En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy
- 4
Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal