Qatar 2022: el conmovedor homenaje de la FIFA a los jugadores campeones del mundo que ya no están

El homenaje de la FIFA a los jugadores que ya no están fue el momento más conmovedor en pleno sorteo al Mundial de Qatar 2022. Diego Maradona, el italiano Paolo Rossi, el inglés Gordon Banks y el alemán Gerd Muller, cuatro grandes jugadores que fueron campeones del mundo. Dejaron un legado en el fútbol y son algunas de las glorias que no están presentes. Sin embargo, su recuerdo quedará grabado para siempre en los corazones de los amantes del fútbol.

El exjugador de Bulgaria, Hristo Stoichkov, opinó sobre Maradona: “Perdí a un amigo de verdad, perdí a un amigo que llevo en el corazón. Tantas veces ha estado con mis padres, con mi hermano, tenemos fotos... Pero bueno, está ahí, que descanse en paz y seguramente va a disfrutar desde ahí y ojalá que todos griten en el minuto diez y se recuerde. En cada partido en el minuto diez podríamos hacer un aplauso para él”, propuso el ídolo búlgaro para conmemorar al Diego.

El homenaje a Diego Maradona en la previa del sorteo

Será el primer Mundial sin ellos: Diego Maradona (1960-2020), Gordon Banks (1937-2019), Paolo Rossi (1956-2020) y Gerhard Müller (1945-2021).

El recuerdo de Paolo Rossi

El italiano Paolo Rossi jugó con su selección en 48 partidos, marcando 20 goles. Participó en los mundiales de Argentina 78. En España 1982 alcanzó la gloria al ser campeón y máximo goleador del torneo con seis tantos. Fue nombrado el mejor jugador de ese torneo. Murió el 9 de diciembre de 2020.

Gordon Banks, el arquero campeón del mundo con Inglaterra

Gordon Banks fue arquero de la selección inglesa que se consagró campeona en la Copa Mundial de la FIFA de 1966. Una de sus imágenes más emblemáticas es la parada que le realizó a Pelé en el Mundial de 1970, cuando se estiró abajo y salvó un cabezazo que tenía destino de gol del astro brasileño. Esa atajada está considerada como una de las mejores paradas de la historia del fútbol. Falleció el 12 de febrero de 2019

Gerd Muller de Alemania

Gerd Müller ganó el Mundial que organizó su país en 1974. Anotó la increíble cifra de 566 goles en 607 partidos con Bayern Múnich y estableció el récord aún no superado de 365 goles en la Bundesliga, además de conseguir el premio de máximo goleador en siete ocasiones. Mientras que con la selección alemana, anotó 68 tantos en 62 partidos. En el Mundial que ganó en 1974 convirtió cuatro goles. Anotó 14 goles en los mundiales. Falleció el 15 de agosto de 2021.

El homenaje a Maradona

En la previa del sorteo se difundió la canción oficial del torneo: “Hayya Hayya (Better Together)”, interpretada por Trinidad Cardona, Aisha y Davido. El tema fue publicado junto con un video con numerosas imágenes alusivas, la primera de las cuales homenajea a Diego Armando Maradona. En una breve secuencia, el astro argentino aparece con la camiseta nacional y allí se lo ve sonriente mientras festeja un gol con el puño en alto.