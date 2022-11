Qatar 2022: los que se pierden el Mundial, los que están en duda y los que llegan al límite

escuchar

La cuenta regresiva no se detiene. Y el factor psicológico es un elemento muy importante en esta recta final al Mundial Qatar 2022, que inevitablemente comenzará el domingo 20 de noviembre. Cada futbolista que lucha por un lugar en los 32 planteles mundialistas que competirán por la Copa en Doha es consciente de que cualquier lesión de importancia durante estas semanas lo dejará afuera de la gran cita.

En el plantel argentino no hay futbolistas descartados, aunque hay preocupación por la situación de Gio Lo Celso, cuya lesión puede ser más grave de lo imaginado. Si el técnico Lionel Scaloni lo lleva, el volante llegaría a la Copa del Mundo, pero se perdería al menos el debut ante Arabia Saudita, que será el 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) en el Estadio Nacional de Lusail, donde el grupo C levantará su telón.

Asimismo, ya hay un listado de nombres de importancia, que ya saben que verán el Mundial 2022 por TV, y otros que intensifican sus respectivas recuperaciones. Aquí, sus nombres y el estado de situación de cada uno.

Paul Pogba, una baja más que sensible para Francia

LOS QUE SE PIERDEN EL MUNDIAL

PAUL POGBA Y N’GOLO KANTE (FRANCIA)

El mediocampista francés Paul Pogba, una de las figuras del equipo campeón del Mundo en Rusia 2018, quedó este domingo desafectado del Mundial de Qatar ya que se resintió de la lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha que arrastra desde mediados de año. Si bien era complicada su presencia en la Copa del Mundo, su representante, la abogada brasileña Rafaela Pimenta, confirmó que finalmente el jugador de Juventus no podrá defender el título con Francia en Qatar.

“Después de las pruebas médicas, es extremadamente doloroso informar que Paul Pogba necesitará todavía rehabilitación después de su operación (a comienzos de septiembre). Por esta razón, Paul no podrá unirse al equipo de Francia en Qatar”, informó la agente del futbolista en un comunicado que replicó la agencia AFP.

El club italiano Juventus también publicó un parte médico en el que indicó que Pogba fue revisado por un especialista de rodilla que recomendó “continuar con su programa de rehabilitación”. Pogba no juega desde el pasado 23 de julio, cuando participó de un amistoso de preparación entre la “Juve” y Chivas de Guadalajara, en Estados Unidos. A principios de septiembre, la estrella francesa se sometió a una cirugía en la rodilla derecha y ahí empezó a surgir la duda en torno de su recuperación de cara a la Copa del Mundo.

N'Golo Kante también se pierde la cita máxima en Qatar JAVIER SORIANO - AFP

La baja de Pogba se suma a la también confirmada ausencia de N’Golo Kanté, quien fue descartado por una lesión muscular que le demandará tres meses de recuperación.

A 22 días del debut contra Australia por el Grupo D, el entrenador Didier Deschamps perdió a dos piezas claves, ya que cada vez que jugaron juntos en el mediocampo de Francia, el equipo no sufrió derrotas.

BOUBACAR KAMARA (FRANCIA)

El mediocampista del Aston Villa sufrió en septiembre una lesión en los ligamentos de la rodilla que lo deja afuera del Mundial.

Reece James del Chelsea FC sufrió una lesión y no llegará con Inglaterra para el Mundial de Qatar GETTY IMAGES

REECE JAMES (INGLATERRA)

El lateral derecho Reece James, de 22 años, se lesionó la rodilla derecha en el choque de la Champions League entre Chelsea y Milan en octubre y parece seguro que se perderá el torneo en Qatar, después de estar descartado durante ocho semanas.

“Tras la lesión de rodilla sufrida contra el AC Milan, James recibió un tratamiento del departamento médico del Chelsea y visitó a un especialista. El jugador se someterá a un programa de rehabilitación y se espera que esté de baja durante ocho semanas”, explicaron los Blues, a través de un comunicado emitido en las redes sociales.

En el último partido de Champions League entre el conjunto inglés y su par italiano, James salió lesionado en una de sus rodillas, pero no se creía que fuese tan grave. Luego de realizarse estudios, los resultados arrojaron que sufrió daños en los ligamentos.

DIOGO JOTA (PORTUGAL)

Diogo Jota, delantero de Liverpool, se perderá el torneo debido a una lesión en la pantorrilla sufrida en su victoria sobre el Manchester City, pero el técnico del club de la Premier League, Jürgen Klopp, dijo que no necesitaría cirugía.

Diogo Jota, otra ausencia importante en Qatar 2022 ap - AP

ALEXANDER ISAK (SUECIA)

El delantero del Newcastle United sufrió una recaída mientras se recuperaba de una lesión en el muslo derecho y el entrenador Eddie Howe confirmó que no volverá a jugar hasta después de la Copa del Mundo.

PEDRO NETO (PORTUGAL)

El extremo del Wolverhampton Wanderers, de 22 años, se someterá a una cirugía por una lesión en el tobillo que sufrió contra West Ham United en octubre.

ARTURO MELO (BRASIL)

El centrocampista cedido por el Liverpool sufrió una lesión muscular en la preparación para un choque de la Champions League contra Rangers en octubre.

JESÚS ‘TECATITO’ CORONA (MÉXICO)

El extremo del Sevilla sufrió una fractura en el tobillo izquierdo mientras entrenaba con el club de la Liga española en agosto y fue intervenido quirúrgicamente.

El jugador de 29 años fue incluido en el equipo preliminar de 31 del entrenador de México, Gerardo Martino, pero el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, dijo que podría regresar a los entrenamientos recién en diciembre.

El mediocampista de Inglaterra Kalvin Phillips volvería a jugar antes del Mundial LAURENCE GRIFFITHS - POOL

ESTÁN AL LÍMITE

KALVIN PHILLIPS (INGLATERRA)

El mediocampista del Manchester City, al que se sumó hace pocos meses desde Leeds United, estuvo de baja por un problema en el hombro, pero podría volver antes del Mundial.

RONALD ARAUJO (URUGUAY)

El central de Barcelona optó por operarse el muslo a finales de septiembre y dijo que tomó la decisión de pasar por el quirófano para volver al 100% “lo antes posible”.

Lukaku, el hombre gol de Bélgica

LOS QUE ESTÁN EN DUDA

ROMELU LUKAKU (BÉLGICA)

El delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, se lesionó nuevamente los isquiotibiales en su regreso a las canchas, tras dos meses de inactividad. El jugador de 29 años, que es el máximo goleador de Bélgica, jugó apenas 29 minutos en dos partidos antes de sufrir una lesión.

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, afirmó que la ausencia del “insustituible” Romelu Lukaku en el Mundial obligaría al equipo a cambiar su forma de jugar, aunque el delantero no fue descartado todavía, según el médico del plantel europeo. Kristof Sas, médico de Bélgica, describió la última lesión como un “contratiempo” y no como un impacto fatal para las posibilidades del jugador en el Mundial. “Todavía no es un problema, pero es un contratiempo para el propio jugador, su club y los Diablos Rojos (la selección belga)”, dijo Sas, citado por el canal de televisión HLN.

Lukaku es optimista con sus chances de llegar bien al Mundial

Martínez habló la semana pasada de la importancia de Lukaku en su equipo y de cómo cubre varias posiciones de ataque. Sin él, potencialmente tendrían que reestructurar su centro del campo y la línea ofensiva. “En los Diablos Rojos, él es insustituible”, dijo Martínez al periódico Nieuwsblad. “Todas las selecciones tienen jugadores insustituibles. Mira Argentina con Messi; Croacia con Modric, Brozovic y Kovacic; España y Alemania también tienen jugadores así. Es como funciona”.

“Con nosotros son Courtois, De Bruyne y Lukaku. No puedes sustituirlos uno a uno. Si no juegan, tenemos que jugar de otra manera. Si Lukaku no está, quizá debamos jugar con más atacantes”.

El Inter de Milán, el club italiano de Lukaku, confirmó el lunes que el jugador había sufrido una “distensión miotendinosa en el isquiotibial izquierdo” y que sería controlado esta semana para determinar la gravedad del problema.

El jugador de 29 años, volvió a la acción la semana pasada y marcó un gol en el 4-0 sobre Viktoria Plzen en la Liga de Campeones, y también salió desde el banquillo en la victoria 3-0 frente a Sampdoria en la Serie A el sábado.

KYLE WALKER (INGLATERRA)

El defensor del Manchester City se sometió a una exitosa cirugía en la ingle a principios de octubre, y el propio jugador de 32 años dijo que confiaba en que se recuperará por completo a tiempo para viajar a Qatar.

