Qué dijo Darío Benedetto de su salida de Boca y cómo terminó su relación con Diego Martínez

Resultó un final inevitable. El ciclo en Boca de Darío Benedetto estaba terminado desde hace tiempo. Por eso le puso punto final a su segunda etapa en el club de la Ribera tras firmar la rescisión de “mutuo acuerdo” con los dirigentes. Por eso el delantero contó qué sucedió para esta salida anticipada, ya que si vínculo finalizaba en diciembre de 2024: “ Le pedí a Román que me diera una mano, que entendía que mi ciclo estaba cumplido ”.

El delantero de 34 años habló de su relación con el entrenador Diego Martínez que le dio un puñado de oportunidades y Benedetto estuvo lejos de su mejor versión: “ De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida ”, dijo en una charla con TyC Sports.

Después habló acerca del episodio de su cumpleaños, situación que empujó a este final anticipado. Algunos aseguran que el delantero le envió un mensaje al entrenador con esta frase: “ Noches felices, mañanas tristes ”. Respecto de esto, Benedetto explicó: “ Voy a seguir festejando mis cumpleaños, moleste a quién le moleste. Lo que pasó al otro día en kinesiología y con el técnico queda ahí. Yo no salgo hablar, Que se sepa todo, eso es cero códigos. El cumple lo tenía organizado y no lo podía cancelar. Esto se arma antes. Festejé un cumpleaños nada más ”.

La llegada de Edinson Cavani fue otro de los puntos centrales para la salida de Benedetto de Boca y él lo explicó así: “ Cuando Edi llegó había dos puestos. Yo me sentía bien para competirle a los dos (a él y a Merentiel). Cuando jugué el primer partido como titular con Tigre e hice un gol. Después jugué con Defensa y no volvió a jugar. Ahí la cabeza me hizo un click ”.

Y agregó: “Ahí tiré para adelante. Entraba cinco minutos y lo hacía sin problemas. Por eso cuando se cumplió el semestre pedí irme. Hubiese querido terminar de otro manera, de hecho, terminarlo de la manera que arranqué... Pero esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. Igual sé que algo hice en Boca”.

Fueron 71 goles los que convirtió con la camiseta de Boca, por eso el delantero asegura que la gente lo quiere y se siente respetado: “ El hincha de Boca me quiere. Yo lo siento hasta el día de hoy que me demuestran el cariño . Con el resto se perdió con razón porque el rendimiento mío no fue bueno”.

Mucho se habló acerca de la posición que tenía Benedetto dentro del plantel y cuál era su influencia real dentro de esa escena y él respondió: “ Yo nunca me creí líder de Boca. Los líderes eran Marcos (Rojo), Chiquito (Romero) y ahora está Edi (Cavani) . Para ser líder no sólo tenés que tener el apellido. Yo sí me creía un referente que acompañaba a los líderes”.

El delantero también explicó que seguirá su carrera fuera del país y que no tiene apuro por encontrar club en lo inmediato. Y además, fue muy claro en su mensaje: “Tenía ofertas de Brasil, pero no se dieron. Yo en Sudamérica no juego en otro lado, sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo respeto del mundo a los clubes en Sudamérica, es Boca y nada más. Mis representantes siguen trabajando con paciencia”.

En el final de una extensa charla, se mostró muy emocionado por haber jugado en dos etapa en Boca y explicó cómo vivió todo este proceso: “ Todo lo que pasé en Boca me superó . Vine como un hincha. Jamás me imaginé convertir tantos goles, ganar títulos, que la gente me ovacione. Ese fue uno de los sueños que cumplí. Cuando te vas y es una despedida, sabés que vas a extrañar. Gracias a Boca jugué en la Selección y en Europa. La próxima vez me van a ver en el paravalanchas ”.

