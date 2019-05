De Rossi reconoció su intención de retirarse en Boca

26 de mayo de 2019 • 19:40

Después de 17 temporadas, Daniele de Rossi se despidió este domingo de la Roma con una victoria por 2 a 1 sobre Parma, en la última fecha de la liga italiana que ganó Juventus.

Como consecuencia de las repetidas declaraciones del histórico volante italiano, quien confesó ser hincha del Xeneize y admitió públicamente su deseo de retirarse con la camiseta azul y oro, y las versiones que aseguran que existe una pequeña posibilidad de que se sume a Boca en el póximo semestre, el manager Nicolás Burdisso se refirió del tema.

En estos días vamos a volver a comunicarnos con De Rossi. Es una gestión que hacemos por la amistad que tenemos y por su interés de venir a Boca Nicolás Burdisso

El exdefensor reconoció que ya existió un diálogo con su excompañero, y que Boca hará todo lo posible para contratarlo para la segunda parte de la Libertadores. "Lo de Daniele es diferente. El es un amigo y hablo todos los días. Siempre expresó su voluntad de venir: hablé hace unos días con él, lo dejé tranquilo y le comenté el deseo de tenerlo con nosotros. Hoy tuvo su partido despedida. En estos días vamos a volver a comunicarnos y es una gestión por la amistad que tenemos y por su interés de venir a Boca".

Daniele de Rossi jugó su último partido con la camiseta de Roma y se abraza con el ídolo eterno del club, Francesco Totti Fuente: AP

El orgullo de Burdisso se enfocaba también a que el uruguayo Edinson Cavani, en una entrevista con ESPN, reconoció que le gustaría jugar en Boca en algún momento de su carrera. "No me sorprende. Me llena de orgullo que quieran venir acá. Es notorio como tantas figuras demuestran interés por jugar en Boca. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad", expresó Burdisso. Y cerró: "Haber tenido la posibilidad de jugar en Europa y conocer cómo se manera el futbolista presupone que voy a tener la posibilidad de hacer la gestión. Después para convencer a un jugador hay un montón de cosas, pero traelo es mucho más fácil cuando en el medio está este escudo y esta camiseta. Hay situaciones particulares y cada una hay que analizarla por lo que es".