Mauro Icardi debutó en el PSG

Después de un año agitado en el que fue más noticia por los conflictos con Inter que por sus goles, Mauro Icardi parece haber encontrado paz en Paris. Y aunque todavía no se ganó la titularidad, el sábado se dio el gusto de debutar con la camiseta de PSG en el 1 a 0 sobre Racing de Estraburgo, y de celebrar dentro del campo de juego el golazo de Neymar.

Como era de esperar, no tardó en llegar la opinión de su representante y esposa Wanda Nara, quien mostró su alegría por el estreno en el programa de televisión italiano Tiki Taka, donde es panelista, y en el que también sorprendió al deslizar la posibilidad de que el delantero regrese pronto a Italia.

"Creo que es una gran oportunidad para Mauro. Incluso nuestros hijos son felices. Elegimos un gran club que nadie en el mundo podría rechazar", destacó Wanda, que aprovechó el momento para aclarar una frase que no cayó bien entre los hinchas del club galo: "Dije que de todas las opciones que teníamos, la de PSG era la de peor logística . Pero para mí, no para él. Mauro está muy feliz". Y amplió: "París es una ciudad hermosa, estoy muy feliz. El partido salió bien, Neymar hizo un gol espectacular. No conocía el estadio, es muy bonito, con una hinchada que apoyó al equipo de principio a fin. Escuchar su nombre pronunciado en francés fue realmente una gran emoción."

Por último, sorprendió al revelar que existe una posibilidad concreta de que Icardi vuelva a Italia en 2020, cuando finalice el préstamo que tiene su marido con el PSG: "El dinero que Napoli no ha gastado en Icardi todavía está en la caja fuerte. Quizás en enero tengan algunas sorpresas", disparó. El conjunto parisino tendrá un partido clave este próximo miércoles 18 de septiembre cuando reciba en su casa al Real Madrid por la primera fecha de la Champions League.