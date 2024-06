Qué es la tarjeta rosa que se utilizará en la Copa América 2024

Escuchar

La Copa América Estados Unidos 2024, que comenzará el próximo jueves con el duelo entre la selección argentina y Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, tendrá como novedad la implementación de la tarjeta rosa, tal anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en mayo pasado.

La misma no la tendrá en su poder el árbitro principal del encuentro ni se utilizará para sancionar a un jugador o miembro de un cuerpo técnico, sino que estará a disposición del cuarto juez y la utilizará para indicar que un equipo realizó un cambio porque un futbolista sufrió una conmoción cerebral o un traumatismo craneoencefálico. En esos casos, no tan habituales en el fútbol, la sustitución no se descontará de las cinco permitidas por reglamento (seis cuando el encuentro se extiende a suplementario).

Sobre la nueva norma, la Conmebol aclaró: “Cuando un equipo haya utilizado todas las oportunidades de sustitución regular, no podrá usar una sustitución por conmoción cerebral para efectuar una sustitución regular”. También, detalló que cuando un plantel utiliza la tarjeta rosa para hacer una modificación, su rival automáticamente podrá hacer un cambio más. Es decir, si un conjunto hizo seis cambios porque aplicó el caso de conmoción cerebral, su oponente también podrá realizar media docena sin tener que utilizar la tarjeta.

Si un equipo realiza una sustitución con la tarjeta rosa, automáticamente su rival podrá hacer un cambio más CARL DE SOUZA / AFP - La Nación

Todos los partidos de la Copa América 2024

Etapa de grupos

Zona A

Fecha 1

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.

Zona B

Fecha 1

México vs. Jamaica - Domingo 22 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Ecuador vs. Venezuela - Domingo 22 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Fecha 2

Ecuador vs. Jamaica - Miércoles 26 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Venezuela vs. México - Miércoles 26 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Jamaica vs. Venezuela - Domingo 30 de junio en el Q2 Stadium de Austin.

México vs. Ecuador - Domingo 30 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona

Zona C

Fecha 1

Uruguay vs. Panamá - Lunes 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Estados Unidos vs. Bolivia - Lunes 23 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Uruguay vs. Bolivia - Jueves 27 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Panamá vs. Estados Unidos - Jueves 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Fecha 3

Bolivia vs. Panamá - Lunes 1 de julio en el Exploria Stadium de Orlando.

Estados Unidos vs. Uruguay - Lunes 1 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Zona D

Fecha 1

Colombia vs. Paraguay - Martes 24 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Brasil vs. Costa Rica - Martes 24 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica - Viernes 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Paraguay vs. Brasil - Viernes 28 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha 3

Costa Rica vs. Paraguay - Martes 2 de julio en el Q2 Stadium de Austin.

Brasil vs. Colombia - Martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Argentina, Uruguay, Brasil, México y Colombia, las cinco selecciones con más chances de ganar la Copa América

Cuartos de final

1° del grupo A vs. 2° del grupo B - Jueves 4 de julio a las 22 en el NRG Stadium de Houston.

1° del grupo B vs. 2° del grupo A - Viernes 5 de julio a las 22 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

1° del grupo D vs. 2° del grupo C - Sábado 6 de julio a las 19 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

1° del grupo C vs. 2° del grupo D - Sábado 6 de julio a las 22 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Semifinales

Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2 - Martes 9 de julio a las 22 en el MetLife Stadium de New Jersey.

Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 - Miércoles 10 de julio a las 21 en el Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 13 de julio a las 21 en

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

LA NACION