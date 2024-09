Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2025

Escuchar

No son horas de paz en Boca Juniors. Tras la derrota ante Belgrano de Córdoba 2 a 0 por la Liga Profesional 2024, Diego Martínez renunció a su cargo como entrenador y cerró su paso por la institución con mas reveses que alegrías en una temporada donde, de antemano, no tenía la presión de competir en la Copa Libertadores 2024 porque no había clasificado tras ser finalista en la edición 2023.

En la recta final del año, con Mariano Herrón como DT interino, el equipo buscará llegar al máximo certamen internacional para clubes de Sudamérica del próximo año por alguno de los tres caminos que puede desandar: ganar la Liga Profesional o la Copa Argentina; o ubicarse entre los tres mejores de la Tabla Anual. Una de las posibilidades ya se le esfumó y era entrar como campeón de la Copa Sudamericana 2024 porque fue eliminado en octavos de final por Cruzeiro.

Diego Martínez renunció a su cargo de entrenador de Boca Juniors tras la derrota vs. Belgrano en Córdoba Gustavo Garello - AP

En el certamen doméstico, por las tres caídas seguidas ante Racing, River en el Superclásico y el Pirata, quedó 12° en la tabla de posiciones con 21 puntos producto de cinco victorias, seis pardas y cinco derrotas y muy lejos del líder que es Vélez con 33 unidades y la posibilidad de alejase aun más porque este martes visitará a Rosario Central por la fecha 16 de la Liga Profesional. En la Copa Argentina, en tanto, se encuentra en cuartos de final donde se medirá contra Gimnasia de La Plata. De avanzar a semifinales, chocará vs. el Fortín, verdugo de Independiente 1 a 0.

En la Tabla Anual, que suma los tantos conseguidos en la Copa de la Liga y la Liga Profesional, quedó octavo con 46 puntos y en zona de acceso a la Sudamericana 2025. Vélez (55), Talleres de Córdoba (54) y River (51) son los que, de momento, clasifican a la Copa Libertadores con la posibilidad de que alguno de ellos libere un cupo si se consagra campeón en alguno de los campeonatos nacionales en curso. En ese caso, cuarto está Racing con 48 unidades mientras que Godoy Cruz suma 48 y Unión de Santa Fe, 47, con la excepción de que el Tomba tiene un cotejo menos. Detrás de Boca se ubican el Huracán y Argentinos Juniors con 44 unidades. Estudiantes de La Plata está por encima de Boca, pero ya tiene su boleto en la próxima Libertadores por haber sido campeón de la Copa de la Liga 2024. Así, libera el cupo que está consiguiendo para la Sudamericana 2025 y decanta, de momento, en el Bicho.

Si Boca no se clasifica por segundo año seguido a la Copa Libertadores luego de ser finalista en 2023, su 2025 tendrá la particularidad que competirá en el nuevo Mundial de Clubes contra los mejores equipos del planeta pero no en el máximo campeonato de Sudamérica.

Los partidos que le restan a Boca en 2024

Liga Profesional

Vs. Argentinos Juniors (L) - Domingo 6 de octubre s las 21.

Vs. Tigre (V) -

Vs. Deportivo Riestra (L) -

Vs. Lanús (V) -

Vs. Godoy Cruz (L) -

Vs. Sarmiento de Junín (V) -

Vs. Unión de Santa Fe (L) -

Vs. Huracán (V) -

Vs. Gimnasia de La Plata (L) -

Vs. Newell’s (V) -

Vs. Independiente (L) -

*Si se consagra campeón, disputará en el cierre de la temporada el Trofeo de Campeones 2024 vs. Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa de la Liga 2024.

La Tabla Anual 2024 del fútbol argentino, a través de la cuál se definirán los clasificados a las copas internacionales del año próximo Canchallena

Copa Argentina

Vs. Gimnasia de La Plata - Cuartos de final.

*De imponerse al Lobo, avanzará a las semifinales vs. Vélez.

