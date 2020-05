Edinson Cavani Fuente: AFP - Crédito: FRANCK FIFE

Ambos son grandes estrellas en Francia. Uno, por su trayectoria en las décadas del 70 y 80. Otro, por el desempeño mostrado en los últimos años en la Ligue 1. Se trata de Edinson Cavani y Carlos Bianchi , dos de los máximos ídolos en la historia del PSG , que fueron entrevistados por la prestigiosa revista deportiva L'Equipe .

Vinculado con Boca Juniors en los últimos meses, el delantero uruguayo le preguntó al ex director técnico qué se siente ganar una Copa Libertadores en el club de la Ribera. La respuesta del Virrey fue ambigua: "Boca es un mundo diferente. Lo llamo el Mundo Boca , porque es increíble lo que se siente. Tenés que estar adentro para vivirlo porque es difícil de explicar".

Aunque la dirigencia xeneize lo negó por cuestiones económicas, el acercamiento entre Edi y la institución porteña, aunque solo sea afectivo, es innegable. Seducido por su compañero Leandro Paredes y por su propia historia (en una ocasión, dijo que le gustaría repetir con la camiseta azul y oro la imagen de su compatriota Manteca Martínez tantas veces vista colgándose del alambrado de la Bombonera), Cavani se encuentra pronto a que su contrato con el conjunto parisino se venza (junio de 2020), de manera que pronto deberá definir su futuro.

En un plano más terrenal, el atacante nacido en Salto fue vinculado en las últimas semanas con el Atlético Madrid del Cholo Simeone, el Newcastle inglés, e incluso el Manchester United . Al respecto, Cavani explicó en una entrevista concedida al club del todavía forma parte, que aún no sabe qué le deparará el futuro. "Mi carrera puede durar unos años más, aquí o en otro lugar, no lo sé". Sin embargo, aclaró que está empeñado en "dejar el fútbol, y no que el fútbol" lo deje a él. "Este día llegará cuando sea evidente que ha llegado el momento", concluyó.