Quién es el argentino, ídolo del PSG, que acompañó a Lionel Messi en su primera jornada

El universo del fútbol expectante por escucharlo. La atención colocada en su figura. Lionel Messi en su primera conferencia de prensa como flamante jugador de PSG y tras sus primeras palabras en su nueva experiencia, se alcanza a escuchar con claridad: “ Dale Leo, dale ”. Y a continuación: “ Dibujá, Leo, dibujá ”. Todos se quedaron mirando a la persona que se robó por unos segundos la escena, el que llamó la atención del propio rosarino, que le sacó una sonrisa y rápidamente comprendieron que se trataba de Omar da Fonseca. Una referencia en Francia, un ex futbolista que dejó su huella en la Liga 1, una voz calificada que desde hace años cautiva a los fanáticos como comentarista para la cadena beIN SPORTS.

La identificación fue inmediata. El acento fue una señal clara. La pelota como elemento común completó la conexión. Por eso tras la conferencia de prensa, se lo pudo ver a Messi charlando un buen rato con Da Fonseca. Con sonrisas, con complicidad, con la cordialidad de aquel que sabe lo que es ser parte de PSG, ya que el ex futbolista que surgió de Vélez, jugó en el club parisino durante un año, entre 1985 y 1986, participó en 25 partidos, marcó dos goles y fue parte del plantel que obtuvo el primer título de Paris Saint-Germain.

“Lo he visto siete u ocho veces en mi vida. Iba a tomarme fotos con él después de algunos partidos. Cuando Barcelona perdió 4-0 con PSG en los octavos de final de la Champions League [2017], fui al hotel Molitor por la tarde y me retraté con él, Umtiti y Mascherano; también después de una entrevista a Andrés Iniesta. Tuvimos varios intercambios breves, pero no soy su amigo”, señaló Da Fonseca, en una entrevista con L’Equipe.

El ex futbolista contó como fue el encuentro de ayer con Messi y en sus palabras se advirtió la emoción por tener al argentino en Francia: “Estamos todos locos con él. Es un elegido. Queremos que Messi nos haga llorar de alegría. Es alguien a quienes todos quieren y admiran. En las calles de París hay gente que está en una especie de sueño por alguien que llegó para hacernos disfrutar”.

La imagen de Da Fonseca junto a Messi mientras se retiraba del estadio recorrió el planeta y allí le expresó su alegría y también se puso a disposición para lo que Leo y su familia necesitara. “Vivo en Francia desde hace 40 años, le expliqué que tenía hijos y nietos y hablamos un poco de escuelas, de los barrios de París”, señala quien como carta de presentación tiene sus pequeños vínculos con algunos jugadores del PSG en las últimas temporadas: “De Ángel Di María tengo su número y le escribo a veces, como lo hice también a veces con Daniel Alves o Javier Pastore”.

Da Fonseca, de 61 años, solamente jugó en dos países durante su carrera: en la Argentina, en Belgrano y en Vélez, y en la liga francesa en Tours, PSG, Mónaco, Toulouse y PSG. Y dejó su huella en el fútbol de Francia al ganar dos veces la liga: con PSG en 1986 y con Mónaco en 1988.

“Es una energía y una efervescencia que no se puede definir. Desde ayer hay una especie de energía provocada por un ser humano que juega al fútbol, pero que transmite otras cosas ”, dijo Da Fonseca, que tras dejar el fútbol, a los 29 años, fue representante de jugadores, y luego estuvo al frente del departamento de contrataciones de Saint-Etienne entre 2005 y 2008.

Omar Da Fonseca, le da la bienvenida a Messi

Da Fonseca, es entrenador, aunque explicó en varias oportunidades que es una actividad que no lo inspiró, por eso encontró su lugar en la comunicación. Tanto que en septiembre de 2020 publicó su libro “Gracias a la Vida”, en la que pone de relieve la suerte que tuvo por vivir una carrera profesional como futbolista y por sentirse siempre un privilegiado.

A fines de los 70 fue convocado por César Luis Menotti para formar parte del seleccionado juvenil y compartió entrenamientos con Diego Maradona y Ramón Díaz. Su admiración por el legendario 10 lo empujó a viajar desde Francia hasta Italia, en varias oportunidades, después de jugar en su equipo, para verlo en acción a Diego con la camiseta de Napoli. Y la misma emoción siente por tener a Messi en París: “Actualmente, se hacen estadísticas constantemente. Tantos kilómetros recorridos, tantos uno contra uno ganados… Él no corre siempre. Pero cuando no corre, está pensando. Y yo creo que es mejor entrar a una cancha para pensar que para hacer atletismo” , dijo Da Fonseca en la página oficial de FIFA.

