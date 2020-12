El Racing de Becaccece viene de perder con Vélez por la Copa Maradona, tras ir en ventaja Crédito: Juano Tesone/Pool Argra

Sueño. Esa fue la palabra que marcó la conferencia de prensa de Sebastián Beccacece en la previa del cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca. Y es lo que irá a buscar Racing a partir de este miércoles a las 21:30, con la ilusión de cruzar el Rubicón de las semifinales de América después de 23 años.

"Sabemos de lo que somos capaces de hacer a través de ir en busca de un sueño. Nos venimos preparando, nos venimos esforzando. Jugaremos con el corazón y sabiendo que es una llave de 180 minutos. No somos candidatos pero nadie nos quita el sueño", aseguró Beccacece, que no confirmó el equipo, aunque se espera que haya sólo una modificación respecto al equipo que eliminó a Flamengo, con el ingreso de Lorenzo Melgarejo en lugar de Nicolás Reniero.

Más allá de apostar por el mismo esquema de juego, con cinco defensores, el rosarino dejó en claro que buscará que su equipo muestre otro protagonismo que el que tuvo en el Maracaná. "Tendremos que dar nuestra mejor versión, competir desde el esfuerzo y desde la identidad, que es la manera que lo sabemos hacer. El camino que tenemos es el de hacernos cargo de la pelota, aún sabiendo de la velocidad del rival y a lo que nos podemos exponer. Son riesgos. Tenemos los jugadores y el valor para hacerlo. Lo vamos a intentar", enfatizó, y soltó elogios para el equipo de Miguel Ángel Russo: "tiene delanteros muy rápidos, un centrodelantero extraordinario, un arquero en un gran nivel y es muy sólido; hace once fechas que no pierde como visitante, suma 29 puntos de 33".

Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López, serán los once que saldrán a enfrentar a Boca desde este miércoles a las 21:30, en el Cilindro

Beccacece mantuvo un tono mucho más calmo que el que había mostrado el viernes, luego de la derrota ante Vélez, donde cargó contra los arbitrajes que perjudicaron a la Academia en los últimos partidos del torneo local y también en la Libertadores. "Ya expresé lo que tenía que expresar. Ojalá después del partido solo tengamos que hablar del juego, de la estrategia. Lo otro no lo podemos gobernar, ni trabajar. Más allá de lo que manifesté, que me debo exponer a esas cosas porque soy el entrenador, tengo un grupo de futbolistas que tuvo una conducta notable. Puertas adentro hablamos solo del juego, porque es en lo que ponemos energía", aclaró, en una previa marcada por las discusiones y las quejas con el uso del VAR desde las dos veredas.

Sebastián Beccacece aseguró que invitará a Mostaza Merlo para el partido ante Boca y a otras figuras representativas de Racing Crédito: José Brusco/Pool Argra

Además de ser una semana histórica por el cruce ante Boca que se avecina, el domingo próximo los socios de Racing irán a elecciones para elegir presidente del club. Beccacece eligió no entrar en el juego electoral, aunque sí se refirió al pedido que le hizo a Diego Milito y a Víctor Blanco de que el director deportivo continúe en funciones mientras dure la excursión de la Copa Libertadores. "Con Diego me junto todos los días. Hablé con él y con Víctor, después conversaron ellos y llegaron a la conclusión de que tenemos que estar todos juntos hasta que dure esta participación en la Copa. Ojalá podamos seguir trabajando juntos. Tengo un respeto y una admiración grande por los dos. Me siento muy cómodo. Estamos felices. Creciendo mucho, aprendiendo juntos", indicó.

Tan trascendental es lo que se le viene a la Academia que el entrenador, que busca empaparse de sentido de pertenencia desde que llegó al club hace un año, aseguró que invitó a Reinaldo "Mostaza" Merlo y a los campeones del 2001 y de 2014 a que compartan un encuentro con el plantel. "Mostaza es un personaje muy carismático. La gente que pasa por Racing queda muy identificada. En un momento así, tan histórico, me parece que esa relación entre las glorias tiene un punto importante de encuentro al que le doy valor. Lo hicimos también con el Bocha Maschio después del triunfo en el clásico ante Independiente. La clave es estar juntos. Hay que disfrutar esta etapa de Racing", puntualizó el DT, que habló sobre cómo preparó al grupo anímicamente tras el triunfo en Brasil, a la espera de otra serie crucial: "Hubo que recuperar emocionalmente a los jugadores. Buscamos quitar los excesos de ansiedad, de incertidumbre, la emoción ajena que llega del hincha y de los medios de comunicación para llegar en un punto de equilibrio importante para jugar una llave tan linda como esta. Llegamos en buenas condiciones".

Beccacece habló de su relación con Diego Milito y el presidente víctor Blanco Fuente: FotoBAIRES

De los once que saldrán este miércoles a enfrentar a Boca, el entrenador puntualizó en dos nombres. Lisandro López y Matías Rojas, acaso los futbolistas más determinantes que tiene de mitad de cancha para adelante, aunque no lleguen con la mayor de las confianzas. "Matías es un jugador valiosísimo, porque tiene un nivel de compromiso y de valor que me tiene muy conectado. Cuando apareció la venta de Mati Zaracho, él también tenía ofertas exageradas, de muchos millones. Y él eligió quedarse en Racing por un sueño. En Defensa ya nos había pasado lo mismo. Ese grado de sensibilidad y de conciencia no es fácil encontrarlo en un contexto en el que lo material suele sobrepasar todo. Creo que está bueno que la gente lo sepa. Igual a este grupo lo quiero mucho, así que quizás no sería objetivo al hablar de ellos", indicó. Y sobre el capitán, que no convierte hace más de 14 meses, aseguró con una sonrisa enorme: "A Lisandro lo noto pleno. No lo veo ansioso por el gol como en otro momento. Estoy agradecido de tenerlo. Es una fuerza muy grande para nuestro grupo".

