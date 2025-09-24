LA NACION

Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Racing Club-Velez Sarsfield
Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como local, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Santiago Solari, a los 82 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

