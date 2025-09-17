Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante en la Copa Libertadores

Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante, en un partido de la jornada 15 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Adrián Martínez, a los 53 minutos.

