Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante en la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante, en un partido de la jornada 15 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Adrián Martínez, a los 53 minutos.
En la próxima fecha, Velez Sarsfield se medirá con Racing Club, mientras que Racing Club tendrá como rival a Velez Sarsfield.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.