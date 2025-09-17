LA NACION

Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Velez Sarsfield-Racing Club
Racing Club venció por 1-0 a Velez Sarsfield como visitante, en un partido de la jornada 15 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Adrián Martínez, a los 53 minutos.

En la próxima fecha, Velez Sarsfield se medirá con Racing Club, mientras que Racing Club tendrá como rival a Velez Sarsfield.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

