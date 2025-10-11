Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Racing Club venció por 3-1 a Banfield como visitante en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Racing Club venció por 3-1 a Banfield como visitante, en un partido de la jornada 12 del Torneo Clausura. Para Banfield el gol fue marcado por Bruno Sepúlveda (a los 93 minutos). Para Racing Club los goles fueron marcados por Bruno Zuculini (a los 26, 60 minutos) y Adrián Balboa (a los 91 minutos).
En la próxima fecha, Racing Club se medirá con Aldosivi, mientras que Banfield tendrá como rival a Independiente Rivadavia.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
De no creer... Racing, del triunfo para poder pelear en el Clausura a la "maldición" de lesiones de cara a la Copa Libertadores
TV y streaming del domingo. River, Independiente, eliminatoria europea, Mundial Sub 20 y la final de tenis de Shanghái entre primos
Cuentas claras. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 12
- 1
Cómo sigue Boca, entre el adiós a Miguel Russo y la exigencia de mirar hacia adelante
- 2
Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón
- 3
Argentina consiguió un triunfo experimental sobre Venezuela: Scaloni probó jugadores para el Mundial
- 4
Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”