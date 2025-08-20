Racing Club venció por 3-1 a Peñarol como local en la Copa Libertadores

Racing Club venció por 3-1 a Peñarol como local, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para Racing Club los goles fueron marcados por Adrián Martínez (a los 7, 83 minutos) y Franco Pardo (a los 94 minutos). Para Peñarol el gol fue marcado por Nahuel Herrera (a los 15 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.