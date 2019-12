Diego Milito, encargado de decidir al conductor técnico Fuente: LA NACION

Bien entrada la noche del lunes, Jorge Sampaoli llamó a Diego Milito. En eso habían quedado en la reunión del jueves 21 de noviembre, en Santos. Pero el director deportivo de Racing no recibió la respuesta que deseaba: Sampaoli, que aún tiene contrato en Brasil y evalúa su salida, le dijo que necesitaba tiempo para analizar el plantel de la Academia y que no quería dejarlo a la espera de algo que luego podría tener como respuesta definitiva un no.

Milito explicó que lo que falta en Racing es tiempo: desde hace tres meses sabe que Eduardo Coudet no seguirá en el banco académico y debe encontrar un DT para planificar la pretemporada de un 2020 que será cargado, con Copa Libertadores, clásico ante Independiente y Supercopa argentina en los primeros meses del año. Apenas tres semanas duró la novela de Sampaoli y Racing.

¿Cuál es el plan B? Hasta el lunes, era Diego Dabove, el entrenador del Argentinos Juniors puntero. "Me van a tener acá rompiendo las bolas por un tiempo más", dijo Dabove, confirmando su continuidad en La Paternal. De todos modos, algunos directivos confían en que ante un ofrecimiento directo de Racing estaría dispuesto a cambiar de vereda para volver a un club que ya conoce, donde fue parte del cuerpo técnico de Diego Cocca como entrenador de arqueros en 2014.

Jorge Sampaoli quedó descartado Fuente: AFP

La sucesión de Coudet dejó en evidencia lo que ya se sabía: que en la dirigencia de Racing hay miradas muy distintas de hacia dónde debe ir el club en lo deportivo. Por eso, entre tantas campanas parece difícil arriesgar quién será el entrenador de la Academia en 2020. Aunque hay consenso en la falta de tiempo.

Algunos sugieren el nombre de Sebastián Beccacece, de reciente paso fugaz por Independiente, nada menos. Si bien reconocen que sería continuar el estilo de juego que mostró el equipo durante los últimos dos años, no es el elegido por la Secretaría Técnica. Tanto Dabove como Beccacece tienen el mismo representante: Christian Bragarnik.

"Entiendo la ansiedad del hincha de Racing pero tiene que tener paciencia. Racing es un club muy grande y no se puede sentar cualquiera en el banco", aseguró Milito el sábado último, en cancha de Lanús. En su entorno reconocen que hay "plan C y D", aunque guardan los nombres bajo siete llaves, con el hermetismo característico del ídolo desde que regresó al club en esta nueva función en diciembre de 2017.

Ese ha sido su sello para la política de refuerzos en estos dos años y también busca que lo sea con la elección del técnico. De cualquiera manera, la Academia cerrará este 2019 ante Tigre, el próximo sábado por el Trofeo de Campeones, sin conocer quién será su técnico el año que viene. De allí radica el apuro.