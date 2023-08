escuchar

“Nos paramos en este partido, pero no podemos dejar de hablar de algo tan importante como lo que viene”, dijo este viernes el manager de Racing, Rubén Capria, al palpitar el debut por la Copa de la Liga Profesional, como también la inminente serie de cuartos de final por la Copa Libertadores frente a Boca. Una sensación unánime en el mundo académico. Fernando Gago entendió que, si bien será importante el desarrollo del torneo local para acceder a las copas internacionales en 2024, la prioridad es otra, y por eso el entrenador apostó a un gran recambio para el compromiso en Santa Fe. Debía cumplir con creces en el estreno contra Unión y conseguir un envión para el gran objetivo, pero la Academia alternó buenas y malas y rescató apenas un 1-1.

Preservar fue la determinación. Gabriel Arias, Leonardo Sigali y Aníbal Moreno ni siquiera viajaron a la capital santafesina. Hubo también algunas bajas: Roger Martínez y Juan Nardoni aspiran a dejar atrás desgarros en bíceps femorales y a reaparecer en la revancha frente a Boca, en Avellaneda. Por ende, Gago debía presentar lo posible entre los que ya perdió para al duelo en la Bombonera y los riesgos de otros que estaban al límite físico. Entre esos recaudos, la idea era seguir el sendero de la confianza que otorgó la clasificación contra Nacional, de Colombia; empezar con el pie derecho en la Copa de la Liga y que ese combo derivara en otra inyección anímica para su prioridad, la internacional.

Gonzalo Morales, ex delantero de Boca a los 20 años y autor del gol de Unión, traba el accionar de Tobías Rubio, otro juvenil, pero de Racing. Luis Cetraro - télam

Entonces también había necesidad de poner armas fuertes en Santa Fe. En la formación inicial el DT mantuvo a Tobías Rubio y Baltasar Rodríguez, y apostó por las titularidades de dos debutantes muy esperados: Agustín Almendra y Juan Fernando Quintero sumaron minutos con miras de cara a los cruces de este miércoles y el siguiente.

Contrastes entre ambos. Quintero tuvo un estreno muy prometedor jugando suelto. Distribuyó siempre con el pase justo, propio de su calidad, para proporcionar ritmo a un equipo que –ya se conoce– transita el campo con mucha dinámica. En medio de especulaciones por su físico, “Juanfer” se adaptó a la “regla” racinguista actual, al menos en este inicio.

El Toro Morales apura a Santiago Quirós, uno de los protagonistas de la alineación alternativa de Racing en Santa Fe. Luis Cetraro - télam

A Almendra le costó mucho más. Posiblemente porque la ansiedad le hizo gastar energía en los primeros tramos de ambos tiempos, cuando su equipo se sintió más cómodo. En el balance general, el duelo se hizo muy parejo porque el local también tuvo momentos de superioridad. El visitante corrió mucho sin la posesión y el ex mediocampista de Boca sintió el cansancio. No jugaba un encuentro oficial desde el 20 de febrero del 2022. A los 17 minutos del segundo período protagonizó el primer cambio.

“Venía esperando esto desde hacía mucho. Estoy tranquilo. Es muy hermoso. Es un sueño jugar con la camiseta de la que soy hincha; de chico siempre quise jugar acá. Hice mucho para venir, demasiado. Será especial enfrentarme con Boca porque estuve ahí, pero ya no me corresponde hablar”, había expresado su emoción y sus expectativas Almendra. Sin embargo, es difícil creer que estará desde el inicio en alguno de los dos duelos con su ex club.

En el estadio 15 de Abril, Fernando Gago cumplió 100 partidos como entrenador de la Academia. Luis Cetraro - télam

Gago pudo tener buenos síntomas en ciertas ráfagas de Racing porque su conjunto, sobre todo mediante los hilos que manejó Quintero, condujo la pelota como él se lo propone. Ahora bien: su recambio padeció el ritmo de Unión, al que estar en desventaja lo despertó y lo impulsó a no ser menos que su rival. Por cierto, al cuadro tatengue no le sobró profundidad, pero de tanto empujar, encontró la igualdad. Con otro error: Matías Tagliamonte no retuvo un centro y Gonzalo Morales (otro ex integrante de la primera de Boca) se llevó por delante el balón para hacer su primer gol en Unión, a los 11 del mitad final.

Racing tuvo sus chances, especialmente mediante el ingresado Gabriel Hauche, habitual titular. El delantero erró insólitamente por duplicado, en el epílogo. El equipo muleto pudo ganar, pero no perdió de casualidad. Casi un reflejo de lo que suele transmitir la formación principal. Gago y sus hombres no llegan emocionalmente heridos al duelo con Boca, pero tampoco pletóricos.