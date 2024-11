Racing: los hinchas hicieron un emocionante banderazo antes del viaje a Paraguay para la final de la Copa Sudamericana

Fue un miércoles de súper acción para Racing. Un día largo, que comenzó con el entrenamiento en el estadio, siguió con la concentración en un hotel de Buenos Aires, el traslado del plantel hasta Aeroparque acompañado de una caravana de hinchas que regalaron un banderazo a pura emoción y color, y concluye con el viaje a Asunción, Paraguay, donde el sábado jugará la final de la Copa Sudamericana con Cruzeiro, de Brasil.

En el Cilindro, el grupo que comanda Gustavo Costas realizó la última práctica antes de conocerse la lista de convocados y encarar el traslado al país vecino. Allí, el DT hizo hincapié en ejercicios de movilidad, un trabajo con pelota focalizado en la posesión y apeló al equipo de la Reserva para utilizarlo como sparring al momento de hacer fútbol táctico. Luego, tras quedar concentrados, se conoció la nómina de 28 jugadores que conforman la delegación.

📋 Los convocados de La Academia para viajar a Asunción.



¡Vamos todos juntos! ¡Vamos, #RacingClub! 👊🏻#RacingCopa pic.twitter.com/wx3ppz0jGT — Racing Club (@RacingClub) November 20, 2024

Las entradas están agotadas para la definición y se presume que el conjunto de Avellaneda tendrá mayoría de hinchas en las tribunas del estadio Nueva Olla. Considerando lo rápido que se vendieron los boletos para “neutrales” y algunas quejas de la dirigencia de Cruzeiro, se menciona que un 80% de la cancha tendrá a hinchas de Racing. No alcanza.

Para aquellos que estén en suelo guaraní y no tengan sus entradas, se abrirá el estadio de Nacional, de manera de que puedan seguir el juego desde allí en una pantalla quienes no tengan sus ubicaciones compradas. ¿Dos estadios para ver a Racing? No, tampoco. Serán tres, ya que el Cilindro de Avellaneda también estará disponible el sábado con pantallas para ver la final. La atracción es máxima, está a la vista.

Y los hinchas lo hacen notar. Primero, con la rápida compra de las entradas, ya hace más de una semana. Y este miércoles, con un apoyo masivo por las calles en el camino desde el club hasta la costanera, en la ciudad de Buenos Aires. En el camino hacia Aeroparque, los fanáticos fueron siguiendo el paso del micro y el banderazo multitudinario se hizo mucho más notable al llegar al aeropuerto.

Banderas que flameaban, bengalas, bailes que maridaban con el sonido de los redoblantes y un sinfín de camisetas alrededor del ómnibus, con contacto muy cercano con los jugadores y Costas. Apenas los vidrios del vehículo separaban a unos y otros protagonistas, con las cámaras y los teléfonos acercándose para tener un recuerdo. Otros, buscando intercambiar miradas con sus ídolos para quedarse con esa imagen en las retinas.

Desde adentro, el agradecimiento y los saludos por el apoyo visceral. La despedida del plantel frente al aeropuerto porteño fue emocionante. De golpe, incluso, el chasis del micro se convirtió en un redoblante más, buscando hacer más intenso el ruido y llegar con más fuerza a los jugadores, que sonreían ante lo que estaba viendo. Y se sumaban a las canciones. Ya habían vivido un avance de todo eso en el hotel, donde también los fanáticos se hicieron notar y sentir.

La procesión celeste y blanca va de Avellaneda hasta Asunción. Cada hora que pasa es mayor la intensidad con la que se vive la espera. “No duermo. Vi como 10 partidos de Cruzeiro. Estamos re locos y a mí me encanta vivir así este momento de Racing, porque como hincha nos tuvimos que comer de todo. Y hoy, que mi gente y mi familia esté contenta, es lo que soñé toda mi vida”, dijo Costas, horas antes de la salida, a un medio partidario.

Cientos de hinchas de Racing salieron a las calles de la ciudad de Buenos Aires para un banderazo de apoyo al plantel antes de viajar a Paraguay X

“Ojalá sea una gran final para el público, pero que sea una final más linda para Racing”, sumó su voz Bruno Zuculini, mediocampista de la Academia. “Cruzeiro es un equipo que conozco, tengo amigos... Lucas Romero es un chico que jugó mucho tiempo acá (en el club) y tengo cierta admiración por él, que juega en la misma posición que yo y me resulta un gran jugador. Juan Dinenno salió de Racing, es categoría 94, como Rodri De Paul. Tengo un gran aprecio por ellos”, amplió el volante.

LA NACION