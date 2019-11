Sampaoli y Milito se reunieron en San Pablo. Las gestiones no avanzaron desde entonces

Nicolás Zuberman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 10:11

A Diego Milito le tocó elegir su primer entrenador para Racing justo a pocos días de que se cumplan dos años como director deportivo de Racing. Su prioridad es clara: se tomó un avión a San Pablo para charlar y entusiasmar a Jorge Sampaoli, actual entrenador de Santos, ex DT de las selecciones de Argentina y Chile. Al ídolo de la Academia le duró apenas unas horas la alegría por esa reunión en la que se habló de fútbol y del proyecto deportivo del club pero no de plata. Sampaoli, desgastado después de su fallido paso por la selección, ni siquiera tiene representante. El presidente Víctor Blanco, sin embargo, afirmó públicamente que era un técnico caro y confirmó la visita de Milito a Santos, pese a que el técnico de Casilda aún tiene contrato con el club portugués, por lo que la idea era que ese encuentro no trascendiera.

Menos de diez días pasaron del viaje del mánager a Brasil, suficientes para causar revuelo en la interna del club. A la mayoría de los dirigentes no los seduce la llegada de Sampaoli, por eso buscaron filtrar nombres como Ramón Díaz, Pablo Lavallén o Diego Dabove. Para Milito, en cambio, es el único candidato posible para este contexto de club, sin otro nombre disponible que logre entusiasmar. Ni siquiera hay un plan B para la Secretaría Técnica. Más allá del desprolijo paso por la selección, lo que más disgusta a los dirigentes de la posible llegada de Sampaoli es que él y Milito serían los que manejen los destinos futbolísticos del club. "Jorge es un gran entrenador y un amigo. Un tipo que me ha ayudado mucho, me apoyé mucho en él por cuestiones futbolísticas. Eso no quiere decir que yo sea el indicado para opinar sobre el próximo técnico de Racing", dijo Eduardo Coudet el jueves en conferencia de prensa.

Más allá del ruido mediático y de las tensiones internas, hasta ahora la negociación con el entrenador de Santos no se salió de su cauce. Sampaoli pidió esperar hasta el 8 de diciembre, cuando termine el Brasileirao. A pesar de la última derrota por 2 a 1 ante Fortaleza, el desafío del entrenador es poder darle forma a la mejor campaña de la historia del club brasileño, superando los 71 puntos de 2016: para eso debe conseguir al menos cuatro puntos en las tres fechas que le quedan al torneo. Mientras tanto, fiel a su obsesión futbolera, ya vio todos los informes de los juveniles de la Academia y algunos videos que preparó su equipo de videoanálisis.

Sampaoli ya clasificó a Santos a la próxima Libertadores Fuente: AP

El entrenador de Casilda tiene una cláusula de salida a partir de diciembre, por lo que no habría que pagar ningún resarcimiento. La mayor traba para que sea el próximo DT de Racing no es la económica sino la posibilidad de que aparezca alguna propuesta superadora desde lo deportivo, como puede ser un club europeo u otro grande de Brasil. También, claro, que las noticias cruzadas y el rechazo de algunos dirigentes termine empujándolo a decidir no buscar una revancha en el fútbol argentino después del traumático paso por la selección.

Más allá del recelo de la dirigencia, Milito sabe que también cuenta con la banca del plantel para la llegada de Sampaoli a Avellaneda. No sólo por sus conocidos chilenos Marcelo Díaz y Eugenio Mena, también el capitán Lisandro López se ilusionó con la idea del manager de sostener la vara alta desde lo deportivo. Pero recién a partir del domingo 8 de diciembre, se sabrá si Sampaoli comenzará a acercarse o a alejarse de la Academia.