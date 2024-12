Racing perdió contra Central Córdoba y quedó sin posibilidades de ser campeón de la Liga Profesional

La derrota por 3 a 1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero dejó a Racing sin posibilidades de pelear por el título de campeón de la Liga Profesional de Fútbol. El bajón de energía después de la consagración en la Copa Sudamericana, el clima electoral y un equipo local que tiene ganas de mostrarse fueron demasiados obstáculos para la Academia, que redondeó una de las peores actuaciones del año, en la penúltima jornada del torneo.

Racing salió a jugar en el Madre de Ciudades con la posibilidad de quedar a dos puntos del líder, Vélez, con solo una fecha por jugar. La frase “chances matemáticas” se usa en el fútbol desde hace tiempo cada vez que a un equipo aún le dan los números como para llegar al primer puesto. Pero a este grupo que hace dos semanas gritó campeón de la Sudamericana en Paraguay parecen ya no darle las piernas ni el corazón.

Gustavo Costas decidió rotar a la mitad de la formación que habitualmente sale como titular. Incluso, el arquero. Facundo Cambeses tuvo algunas atajadas importantes, hasta un penal, pero no logró evitar que la Academia se fuera al entretiempo en desventaja por dos tantos. Demasiada diferencia para la distancia de jerarquía que hay entre ambos planteles.

Goleadores en la noche santiagueña: Favio Cabral protege la pelota delante de Agustín García Basso; el delantero abrió el tanteador y el defensor lo cerró.

Así como Racing jugó en el norte con algunas marchas menos por el relajamiento posterior al festejo, Omar De Felippe decidió cuidar algunas cartas por lo que se le avecina a Central Córdoba: el próximo miércoles, en Santa Fe, el Ferroviario sostendrá nada menos que la final de la Copa Argentina, frente a Vélez.

El pasado miércoles, en 90 minutos, Racing pareció exponer buena parte de su año en el entretenido partido que protagonizó contra Estudiantes de La Plata. Las irregularidades, la capacidad goleadora, las fragilidades defensivas. Un 4 a 5 que parecía dejarlo casi sin posibilidades de ir por la doble corona, objetivo con el que el equipo se encontró casi sin proponérselo. Pero la derrota de Vélez en Santa Fe a manos de Unión este sábado lo puso de nuevo en carrera.

No pareció un estímulo para un conjunto al que le costó cruzar la mitad de la cancha. Los futbolistas de recambio, Baltasar Rodríguez, Martín Barrios, Luciano Vietto, no consiguieron darle un cambio de ritmo. A la Academia, el arco de Luis Ingolotti parecía quedarle lejísimos. El penal atajado por Cambeses a los 16 minutos ni siquiera logró despertar al equipo dirigido por Costas, que estaba extrañado en el banco de suplentes. En el entretiempo, Rodríguez y Barrios fueron reemplazados. La historia no cambió lo suficiente: la desventaja se estiró a tres goles, luego maquillados por un descuento de Agustín García Basso.

Compacto de Central Córdoba 3 vs. Racing 1

El domingo 15 de diciembre, la mitad celeste y blanca de Avellaneda transitará un escenario al que no está acostumbrada. Una elección dotada de un nivel de tensión que Racing no vivió en lo que va de este siglo. De un lado, el oficialismo, con Víctor Blanco a la cabeza aunque en la boleta aparezca como candidato a vicepresidente; es el hombre que se encontró a cargo del club en 2013 y construyó una conducción reconocida por propios y extraños. Del otro, Diego Milito, el mayor ídolo moderno de la historia de la Academia, al punto de que una calle que lleva su nombre bordea el Cilindro de Avellaneda. Después del festejo por un trofeo internacional después de un vacío de 36 años, el clima político empezó a hacerse sentir en el club. En cada uno de sus círculos, incluidos el cuerpo técnico y el plantel. Desde la continuidad de Costas, que debe renovar un contrato de salario muy bajo que vencerá este mes, hasta las de algunos futbolistas, como Adrián Martínez, que no viajó a Santiago del Estero y debió aclarar que la ausencia no se debía a una cuestión contractual.

Después de un logro histórico, el obtenido contra Cruzeiro, llegar al último fin de semana de la temporada con chances de ser campeón y con esta elección candente era tal vez demasiado como para cerrar el año. La caída en Santiago del Estero dejó a Racing ya sin calendario deportivo más que el que le queda para completar su participación en la Liga (vs. River en Avellaneda). El 2024 quedará marcado por la Copa Sudamericana con la multitudinaria excursión a Asunción y la guía de Costas. Ya es historia. Ahora, la Academia deberá escribir su 2025.

