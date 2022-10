Racing va por el título, River despide a Marcelo Gallardo y en el medio aparece un rival imbatible: el prejuicio

escuchar

Hace una semana, Franco Armani jugó uno de los peores partidos que se le recuerden en River. Facilitó los dos goles de la victoria de Rosario Central. El rendimiento de la defensa en general no ofreció ninguna garantía, tan desubicada como abierta. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurrió que ese tembladeral ininterrumpido haya sido una conspiración para arruinarle la despedida a Marcelo Gallardo del Monumental. Simplemente, se trató de una de las versiones endeble y vacilante que cada tanto mostró River durante este año. Nada que no se haya visto en algún partido anterior y algo que no se puede descartar que no se repita una semana después, en una formación con numerosas bajas (Nicolás De la Cruz, Emanuel Mammana, Juanfer Quintero, Santiago Simon, David Martínez, Bruno Zuculini, Elías Gómez), con jugadores que no están haciendo de la mentalidad una de sus herramientas más fuertes.

Fernando Gago intentará coronar con un trofeo su buen año en Racing. Aníbal Greco - La Nación

Racing es hasta hoy el equipo que más puntos obtuvo durante 2022 (80, dos más que Boca). Pero por la originalidad de los calendarios del fútbol argentino –una idea que nadie en el mundo se tentó con copiarla– corre el riesgo de que esa producción no se traduzca en un título. La Academia encadenó 10 triunfos consecutivos en el primer semestre y en la actual Liga Profesional se impuso en siete de los últimos ocho encuentros (el restante lo empató). Hizo una muy buena campaña por méritos propios, con recursos probados, no necesitó que nadie le regale nada. Y tampoco le hace falta un rival distraído o abúlico para que sea capaz de ganar.

Más allá de lo puramente estadístico, a la Academia lo acompaña el reconocimiento por un nivel de juego que tiene pasajes que llenan los ojos, con una ejecución que sintoniza bastante con lo que pregona Gago.

Con estas actualidades, que sin ser diametralmente opuestas ofrecen diferencias apreciables, Racing y River se enfrentarán esta tarde por la última fecha de la Liga Profesional. A partir de las 17 jugarán en el Cilindro de Avellaneda, alrededor del cual desde las 10 de la mañana se desplegará un operativo de seguridad con 2000 policías para controlar a hinchas de solo un equipo, que asistirán con la ilusión de volver a ser campeón tras tres años.

Marcelo Gallardo se lleva a River en su corazón; ya se despidió del Monumental y del público millonario, y hoy dirigirá por última vez al equipo en un encuentro oficial. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

La expectativa de Racing no está atada únicamente a lo que pueda hacer. Necesita un mejor resultado que Boca, que a la misma hora recibe a Independiente. Si la Academia gana y no lo consigue el conjunto de Hugo Ibarra, dará la vuelta olímpica. Sólo existe una combinación para que haya un partido desempate por el título: que pierda Boca e iguale Racing.

“Es una falta de respeto a los jugadores”, fue la contundente respuesta de Fernando Gago a la consulta sobre el empeño de River e Independiente de ganar, con lo cual estarían beneficiando directamente a sus clásicos rivales.

Las interpretaciones subjetivas estarán a la orden del día, seguramente sin que se llegue a un consenso unánime ni que la verdad de la cancha sea una evidencia irrebatible. ¿Tan extraño sería que el River más irregular en los ocho años y medio de Gallardo, aun inmerso en la congoja del adiós, no pueda con este Racing pujante, con la motivación a tope y con un Enzo Copetti de fino olfato para el gol?

Por encima de las circunstancias que puedan rodearlo, un triunfo de Racing entraría dentro de la lógica, aunque la historia indique que no es habitual que la Academia haga suyo este clásico: 44 victorias de ventaja le saca River en 203 partidos. Gago tampoco nunca le ganó a Gallardo(dos caídas con Aldosivi, otra con Racing y un empate). Aunque la última igualdad, un 2-2 tras remontar un 0-2 en el Monumental, a fines de febrero, fue la semilla de la que empezó a germinar el mejor Racing.

¿Y si acaso River recupera la memoria y le pone al ciclo Gallardo un broche acorde con una gestión jalonada por 14 títulos? Tampoco sería descabellado. En definitiva, el fútbol plantea cada tanto el escenario con el rival más difícil de doblegar: el prejuicio.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud o Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz o Jonathan Gómez o Nicolás Oroz; Matías Rojas, Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, José Paradela y Esequiel Barco; Lucas Beltrán o Pablo Solari y Miguel Borja o Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Yael Falcón Pérez.

Pablo Echavarría. Yael Falcón Pérez. Estadio: Racing.

Racing. Hora: 17.

17. TV: TNT Sports.