Racing vs. Boca, las claves de un clásico con mucho en juego: desde la necesidad de Costas a la racha positiva de Diego Martínez

La tarde del sábado se anuncia de sol, con temperatura primaveral, pero para Racing y Boca será lo más parecido a un purgatorio terrenal. En esos 90 minutos del cruce de la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, ambos equipos se jugarán todo por llevarse un clásico que tomó temperatura en los últimos años, pero también lo harán mirando a lo que se les viene: el cielo o el infierno. Para La Academia, se trata de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ante Atlético Paranaense, con el deseo de romper la frontera internacional de 27 años sin poder llegar a semifinales. Para el Xeneize, lo que sigue a la excursión a Avellaneda es nada menos que el partido más importante del año: el superclásico como local ante River.

El contexto toma más trascendencia porque ambos equipos llegan con dudas en sus bancos de suplentes. Tanto Gustavo Costas como Diego Martínez perciben las miradas sobre sus espaldas, después de semanas con ruido mediático en relación a su continuidad. Costas sintió temblar el suelo de la mitad celeste y blanca de Avellaneda después de la caída en Tucumán, ante Atlético. Pese a la reunión con el presidente Víctor Blanco y a las dudas que se instalaron sobre su futuro, Costas se sabe firme en su cargo y con el respaldo de sus jugadores. Junto a 27 futbolistas (todo el plantel, incluido los lesionados) realizó una concentración XL, con doble turno de entrenamiento, para los días jueves y viernes en el Hotel Hilton de Pilar.

Sebastián Sosa, de Racing, ante Cristian Medina, otro duelo que se repetirá este sábado en el Cilindro Manuel Cortina - LA NACIÓN

Nada mueve al DT de su convicción de que está a solo cinco partidos de cumplir el sueño de su vida: ser campeón con Racing. Y eso es lo que trata de transmitir a sus dirigidos. Sabe que para eso, para ir por la Sudamericana, antes deberá llevarse un buen resultado ante Boca, porque un traspié podría poner en estado de ebullición la tensión latente en el Cilindro.

Martínez sabe desde que era entrenador de Inferiores que tranquilidad no es una palabra que aparezca en el diccionario xeneize. Y estos días no son la excepción. Más allá de haber ganado algo de aire con el paso a cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Talleres por penales, ante Racing y River pondrá en juego buena parte de su crédito. Ahí está su espalda: aún no perdió en ninguno de los cinco clásicos que disputó desde el inicio de su ciclo. Es más: ganó los últimos cuatro, con la particularidad de que todos fueron con una remontada en el resultado: 4 a 2 frente a Racing; 2 a 1 y 3 a 2 contra San Lorenzo; y 3 a 2 ante River, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Diego Martínez, DT de Boca, dando indicaciones Manuel Cortina

En los antecedentes de Martínez, además, aparece que los partidos ante la Academia siempre se dan con goles y emociones. En seis cruces suma 36 goles totales. Va el repaso: Racing 6-1 Godoy Cruz, por la Copa Diego Maradona; Racing 3-3 Tigre, por la Liga Profesional 2022; Tigre 2-3 Racing, por el Trofeo de Campeones 2022; Racing 2-2 Tigre, por la Liga Profesional 2023; Racing 3-5 Huracán, por la Copa Argentina 2023; y el mencionado Boca 4-2 Racing por la última Copa de la Liga.

La tabla muestra a los dos equipos a sólo seis puntos del líder Vélez, más allá de que la sensación térmica en cada uno de los clubes arroje un realismo que el campeonato está lejos. Y tanto para Boca como para Racing es vital la tabla general, allí donde se deben asegurar la clasificación para la Copa Libertadores del año próximo, objetivo que hoy lograría el Xeneize, en el tercer puesto de la anual. Más allá de los números, necesarios, será un partido en el que lo más importante pasará por las emociones y lo que suceda de cara a lo que se viene.

Gustavo Costas, DT de Racing Marcos Brindicci - LA NACION

Diego Martínez no podrá contar con Edinson Cavani y Luis Advíncula, con molestias físicas, a la espera de que se recuperen para el partido del próximo sábado ante River. Tampoco estará Gary Medel, desgarrado. La buena noticia es que recupera a Miguel Merentiel en la delantera, tras su estreno con el seleccionado uruguayo. El entrenador volverá a la línea de cuatro en el fondo, con Ignacio Miramón como volante central junto con Pol Fernández y, a sus costados, Cristian Medina y Kevin Zenón.

Por el lado de Costas, las preocupaciones pasan por las bajas por lesión de Gabriel Rojas y Agustín García Basso. Volverá la línea de cinco defensores en la Academia, con la incógnita de quién ocupará la banda izquierda. Sin Rojas, el reemplazante natural sería Juan Elordi, refuerzo de mitad de año. Sin embargo, el zurdo no dio confianza en sus pocas apariciones, por lo que Costas maneja la alternativa de cambiar de banda a Facundo Mura o de que el habitual zaguero Santiago Quirós juegue en esa zona. En la delantera, apostará por los Martínez, Maravilla y Roger, los dos más goleadores del plantel: 23 para el campanense y 9 para el colombiano. Juan Fernando Quintero, que se sumó al grupo recién el jueves por la noche después de estar junto a la Selección colombiana, esperará en el banco de suplentes.

Escena del partido que disputaron Boca y Racing en el último cruce, en la Bombonera Manuel Cortina - LA NACIÓN

Ya sin el componente de los cruces definitorios del último lustro (cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, las semifinales de la Copa de la Liga 2021 y 2022, el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023 en Abu Dhabi y los cuartos de final de la Libertadores 2023) igual el morbo se hará presente en Avellaneda, en este cruce a las dos orillas del Riachuelo. Un partido que definirá un clásico, pero sobre todo lo que vendrá para Racing y Boca.

El último clásico, a puro gol

Las probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós y Facundo Mura o Juan Elordi; Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni y Agustín Almendra; Roger Martínez y Adrián Martínez.

Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós y Facundo Mura o Juan Elordi; Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni y Agustín Almendra; Roger Martínez y Adrián Martínez. Boca: Sergio Romero; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselmino y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ignacio Miramón y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Sergio Romero; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselmino y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ignacio Miramón y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Hora: 17.30.

17.30. TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. Estadio: Racing.