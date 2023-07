Racing vs. Rosario Central, por la Liga Profesional: ganó el fútbol, fue un partidazo con 38 remates y una apuesta hacia el futuro

escuchar

En un final electrizante, en el que cualquiera de los dos se podría haber llevado la victoria de no haber sido por las buenas tapadas de los arqueros Gabriel Arias y Jorge Broun, Racing y Rosario Central igualaron 1 a 1 en Avellaneda. Para la Academia bonaerense fue el tercer empate consecutivo en este campeonato. Su gente pasó de algunos insultos a la comisión directiva sobre el final del partido a despedir al equipo con el clásico canto de “vamos, vamos los pibes”.

¿Por qué? Racing salió a jugar ante Rosario Central con más de la mitad de su equipo compuesto por futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores. A los ya experimentados Maximiliano Moralez (36) y Nicolás Oroz (29), se sumaban cuatro jóvenes que Fernando Gago hizo debutar en este 2023: Tomás Avilés (19), Santiago Quirós (20), Baltasar Rodríguez (20) y Tobías Rubio (18), quien ayer tuvo su estreno en Primera División con una buena actuación.

El lateral derecho fue el jugador número 14 al que Gago le da la chance de mostrarse en Primera desde que asumió como entrenador de la Academia, 94 partidos atrás. En el banco, la presencia de los chicos surgidos del Predio Tita era aún más notoria: a excepción de Matías Tagliamonte y Héctor Fértoli, los que se sentaron a un costado del DT eran todos juveniles del club: Nicolás Kozlovsky (aún no debutó), Santino Vera, Catriel Cabellos, Milton Cantero (no debutó), Agustín Ojeda, Tomás Pérez, Emiliano Saliadarre e Ignacio Galván, el único de todos estos chicos que ya había tenido su estreno con Juan Antonio Pizzi, en 2021.

Baltasar Rodríguez intenta frenar el zurdazo del defensor de Rosario Central Prensa Racing

La mayoría de estos debuts se dieron entre mayo y junio de este 2023, cuando Gago tomó una decisión más empujada por la necesidad del contexto que por la planificación: había llegado el tiempo de los chicos. Después de que los jugadores de recambio no respondieran cuando les tocó entrar en acción por la doble competencia, el entrenador se convenció que cada hueco que apareciera en el equipo titular iba a ser rellenado con un juvenil. Muchos de esos nombres que no aprovecharon la oportunidad ya no están en el club: Oscar Opazo, Paolo Guerrero, Edwin Cardona.

Sumado a algunas sanciones (Leonardo Sigali) y lesiones (Maximiliano Romero), esa es la explicación de por qué ayer la Academia jugó la antepenúltima fecha del campeonato con un equipo que algún distraído lo podría haber confundido con el de la Reserva. Como bromeó un plateista, el partido se podría haber jugado en el Tita más que en el Cilindro. Rosario Central, en algo que ya se volvió una tradición hace unos largos años, también tenía presencia juvenil con Gino Infantino, Kevin Ortíz y Alejo Véliz.

Lo mejor del partido

La formación que dispuso Gago, que decidió no arriesgar a Gabriel Rojas y a Aníbal Moreno, de cara al partido del próximo miércoles por la Copa Argentina, fue además un mensaje en medio de un mercado de pases que a Racing le está costando transitar. Tiene movimiento, pero sólo del lado de las salidas. Mientras se depura el plantel, el entrenador espera por los refuerzos: un lateral derecho, dos extremos, un centrodelantero. Mientras tanto, la cuenta regresiva hasta el 3 de agosto, día del encuentro de ida por los octavos de final, sigue corriendo. Ese mensaje también parecieron entenderlo los hinchas, que con las pulsaciones altas después de los últimos diez minutos de partido electrizantes, en los que se lucieron los postes y los arqueros, cantaron contra la comisión directiva.

Terminó 1 a 1 el partido entre las Academias, en un reparto de puntos que pareció justo. Fue un partido espejado: a la potente zurda de Gonzalo Piovi, Iván Malcorra respondió con las mismas credenciales en el primer tiempo. Y algo parecido pasó en la segunda mitad: Moralez y Campaz perdieron dos situaciones claras sobre el primer cuarto de hora; Ortíz cabeceó al travesaño para Central y Tomás Pérez definió al palo. Arias se hizo enorme ante Bianchi y Broun voló para ahogarle el gol a Hauche.

Juan Nardoni, mediocampista de Racing que hizo un buen partido ante Rosario Central Prensa Racing

Fue un partidazo por situaciones, por búsqueda al arco rival y los remates. Hubo un total de 38, 19 por lado, aunque los palos también fueron protagonistas. El equipo más eficaz en cuanto a los disparos al arco fue la Academia (6 a 4), pero en el balance, la igualdad estuvo bien. Y Racing, además, le dio continuidad a las bases del futuro.