Juan Antonio Pizzi contra River: el curioso historial del hoy DT de Racing contra el equipo millonario

A comienzos de enero, cuando el nombre de Juan Antonio Pizzi apareció en el radar de Racing para que sucediera a Sebastián Beccacece, un dato entusiasmó a los hinchas: su pasado como futbolista de River. Claro: Reinaldo “Mostaza” Merlo, Diego Cocca y Eduardo Coudet, los últimos tres entrenadores que fueron campeones en la Academia, comparten la banda roja en sus currículum. A esa altura aún no se sabía que la postergada disputa de la Supercopa Argentina contra el conjunto millonario tenía fecha y lugar: el 4 de marzo en Santiago del Estero. Y mucho menos se esperaba que el ciclo de Pizzi, con apenas tres partidos, llegara a esa definición sin triunfos y envuelto en interrogantes por flojas presentaciones.

En consecuencia, el ex entrenador de Chile buscará en esta final un título que le sirva para enderezar un comienzo que no fue el esperado. Son muchos los cruces que ha tenido Pizzi con River lo largo de los 33 años que lleva ligado al fútbol profesional, como delantero y como director técnico. Este jueves, en Santiago del Estero y con una copa en juego, sostendrá uno más. A continuación, algunos antecedentes.

El debut fallido I

A Pizzi le tocó debutar como jugador de Rosario Central el 8 de junio de 1988 ante River, en el Gigante de Arroyito. Era por la ida de una semifinal de la liguilla que daba un lugar en la Copa Libertadores del año siguiente. “Nene, estás saltando mucho; nos estás haciendo quedar mal”, escuchó que le dijo Oscar Ruggeri. Pero no oyó que el compañero de zaga Nelson “Tano” Gutiérrez le respondió al Cabezón: “Dejámelo a mí”. Tras el siguiente salto, a Pizzi lo retiraron en camilla, inconsciente por un golpe de Gutiérrez en un pómulo. Así le dieron la bienvenida a la primera A. Al final de ese año, frente a River en el Monumental, marcaría su primer gol, en una derrota por 3 a 2.

El debut fallido II

Aunque se lo asocia futbolísticamente con Rosario Central, Pizzi es santafesino y tiene sus raíces sentimentales en Colón. Su padre fue médico del club entre 1970 y 1975, y candidato a presidente en 1979. En 2005 el club sabalero le dio a Juan Antonio la chance de iniciar su carrera como DT, junto al peruano Guillermo “Chemo” Del Solar. Fue una pesadilla. En el primer partido, con River, no pudieron estar en el banco de suplentes porque la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino no les otorgó la habilitación. Fue derrota por 3 a 2. Luego llegó una caída a manos de Estudiantes por 3 a 1 en La Plata. Y más tarde, un traspié ante Arsenal, por 2 a 0. No hubo cuarta fecha: tras su tercer compromiso como entrenador, lo echaron del club rojinegro.

Frente a frente, como DT

River es el rival argentino con el que más veces Pizzi se enfrentó como director técnico: seis ocasiones. Su saldo es favorable: dos victorias, tres empates, una derrota. Los dos primeros cruces fueron en la B Nacional, durante la temporada 2011/12, en la que Rosario Central y River pelearon por el título hasta el final junto a Instituto: fueron un 1 a 1 en el Monumental y un 0 a 0 en Arroyito a cuatro fechas del final de la temporada. Central parecía tener el ascenso en un puño, pero hilvanó tres sorpresivas derrotas en esas últimas jornadas y tuvo que disputar la promoción. Sendos 0 a 0 frente a San Martín, de San Juan, le impidieron volver a la A. Pizzi suele repetir que ése fue su golpe más duro como DT.

Luego volvió a enfrentarse con River ya como DT de San Lorenzo. En las dos veces en que se cruzó por el torneo local consiguió el triunfo: 2 a 0 en el Torneo Final 2013 y 1 a 0 en el Inicial de ese año, en el que fue campeón. En ese paso por el Ciclón se midió con los millonarios también por la Copa Sudamericana: quedó eliminado tras perder por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro e igualar sin tantos como visitante.

Su paso por River como delantero

Después de jugar por España el Mundial Francia 1998, Juan Antonio Pizzi pegó la vuelta a la Argentina: River le pagó 2,3 millones de dólares a Barcelona para que el delantero se sumara al plantel que debía jugar una semifinal de Libertadores ante Vasco da Gama. “Vengo a River a triunfar”, declaró al llegar al club. Hizo 11 goles en 36 partidos. Estuvo apenas una temporada, en la que el equipo de Ramón Díaz no consiguió ningún título: se quedó las dos veces en semifinales de Libertadores, frente a Vasco (1998, después de la Copa del Mundo) y Palmeiras (1999), respectivamente, y en el torneo local sufrió al Boca de Carlos Bianchi.

Curiosidad: en aquel equipo llevaba la camiseta 10 Marcelo Gallardo. En un partidazo que terminó 4 a 3 para Huracán en el Apertura 1998, hubo conexión entre los dos actuales entrenadores: centro de Gallardo, gol de Pizzi. Del club millonario el atacante se fue a Rosario Central, la entidad que lo había formado. Tras un gran Apertura ’99, el conjunto canalla terminó segundo, detrás de... River. En ese campeonato Pizzi terminó con 13 tantos, a dos de Javier Saviola en la carrera por ser el mayor goleador del torneo.

