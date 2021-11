Racing mejora, pero sigue perdiendo: ¿cuál es la salida?

En un Monumental lleno por primera vez desde que comenzó la pandemia, Racing vio por tercera ocasión en este año como un equipo rival daba la vuelta olímpica en sus narices . Había escuchado como River cantó campeón en Santiago del Estero, por la final de la Supercopa Argentina, en marzo, con un 0-5. También presenció el festejo de Colón, en junio, por la final de la Copa de la Liga, en San Juan: 0-3. Ahora fue invitado a domicilio a la celebración millonaria: de nuevo fue goleada, un 0-4 sin equivalencias. Una mancha más en un año para el olvido.

Con la derrota ante River, la Academia cierra así el capítulo de los clásicos en este campeonato. Los cuatro tocaron de visitante. Fueron dos derrotas ante River e Independiente; y dos empates contra Boca y San Lorenzo. Desde el Apertura 2009 que Racing no cerraba un torneo sin ganar ningún partido ante sus cuatro rivales históricos, con la salvedad de que en el Torneo Final 2014 no consiguió ninguna victoria clásica pero Independiente estaba en la B Nacional, similar a lo del Apertura 2011 y Clausura 2012, con River en la segunda categoría.

Lisandro López, uno de los referentes de Racing, que tendrá que definir su futuro Télam

Más allá de los antecedentes que marcan que después de siete temporadas Racing termina un campeonato sin nada que festejar, lo que más preocupa en la mitad celeste y blanca de Avellaneda es el presente. Y también el futuro. Desde que asumió Fernando Gago como entrenador acumula cuatro derrotas y un triunfo. Aún en las caídas, la mejora en el rendimiento fue notoria. Pero eso no alcanza en un contexto en el que se respira tensión .

A Racing le quedan tres partidos para cumplir con un objetivo que en los últimos siete años ya se le había vuelto costumbre: clasificar a un torneo internacional. No será fácil: en esta fecha lo superaron en la tabla anual Gimnasia y Rosario Central, además de que Unión lo alcanzó en puntos. Cinco unidades lo separan del que es el último clasificado a la Copa Sudamericana 2022, Defensa y Justicia. No sacar el pasaporte para la temporada próxima sería un daño duro para la tesorería celeste y blanca, pero sobre todo para el ánimo: van siete temporadas consecutivas de competir en la Libertadores o en la Sudamericana. No aparecer entre los clasificados sería un retroceso.

Aquellas duras palabras de Lisandro López

🎙️ Lisandro López



🗣️ "Mi contrato es hasta diciembre. Es bastante más probable que no siga a que sí”



🗣️ "Es un buen momento para trabajar, ir para adelante y en diciembre hacer una autocrítica de parte de todos los que estamos en Racing"



🗣️"Estamos a muerte con Claudio Ubeda" pic.twitter.com/qoZzBtPcYU — El Gráfico (@elgraficoweb) September 23, 2021

La situación abre otra vez los interrogantes de cómo será el 2022, sobre todo con el foco puesto en Rubén “Mago” Capria, el mánager al que se le vence su contrato en diciembre. Se esperaba que la etapa posterior a la partida de Diego Milito fuera caótica, pero el año de la Academia resultó por demás desordenado. No sólo por los tres entrenadores que tuvo en el banco de suplentes, entre Juan Antonio Pizzi, Claudio Úbeda y ahora Gago. Un ejemplo: en el entretiempo ante el Millonario ingresó Lucas Orban, que se entrenaba con la Reserva en el Predio Tita desde julio. Con Leonardo Sigali suspendido, más la situación de Joaquín Novillo, a quien se le vence su préstamo y no continuará en el club, el DT decidió que Orban se sumara de urgencia al plantel. Una mala salida del zaguero zurdo terminó en el cuarto gol de River. Todo un símbolo.

El fastidio de Fernando Gago en pleno partido

🚨 DOS CARAS DISTINTAS 🚨



Marcelo Gallardo muy conforme con su equipo, mientras que Fernando Gago se fastidia en la derrota de Racing 👊#LPFxTNTsports pic.twitter.com/UKQlNWFA0x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 26, 2021

Las dudas, claro, no caerán sólo sobre el asesor deportivo. La sensación de fin de ciclo sobrevolaba Núñez durante el festejo millonario. El futuro de Lisandro López, que evaluará su continuidad a fin de año, es una incógnita. La situación es similar para otros jugadores que fueron campeones con el club como Nery Domínguez, Mauricio Martínez o Darío Cvitanich. Y habrá que ver qué sucede con Eugenio Mena y Gabriel Arias si Racing no compite a nivel internacional.

Aunque esta caída ante River parezca el último capítulo de un año negro, lo peor para la Academia es que aún le quedan tres epidosdios a su temporada. Las tres fechas que se le vienen a la Academia, para colmo, no resultan sencillas. Lanús y Godoy Cruz en el Cilindro, Huracán de visitante. Para intentar meterse en la zona de Sudamericana deberá sumar los nueve puntos, y cruzar los dedos por los resultados de sus rivales directos.