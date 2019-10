Me gusta Me gusta

Real Madrid tiene un paso titubeante por la Champions League. El equipo de Zinedine Zidane había sufrido una dura derrota por 3-0 ante el PSG en su debut en la competición y este martes, por la segunda fecha, salvó un punto casi sobre el final, ante Brujas y como local. En el Santiago Benabéu, los merengues estuvieron al borde del abismo deportivo, pero luego de ir perdiendo por 2-0 logró remontar el juego e igualar 2-2.

Ahora, los españoles tienen un punto en el Grupo A, que comparten con los franceses que los golearon en el juego inaugural y con Galatasaray, que en el estreno igualó con Brujas. El partido entre el PSG y los turcos se está disputando desde las 16.

Los dos goles que nos hicieron fueron de risa. No habíamos hecho nunca un primer tiempo así, pero me quedo con la reacción. No podemos estar contentos, pero hay que pensar en positivo

Zinedine Zidane, DT de Real Madrid