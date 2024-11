Real Madrid, de mala racha: Rodrygo y Eder Militao sufrieron serias lesiones en el encuentro ante Osasuna

Real Madrid no atraviesa su mejor versión. Los días se replican con más contratiempos que soluciones. Un 0-4 con Barcelona, en el Santiago Bernabéu, no es cosa de todos los días. El desplante en la gala del Balón de Oro aún es un recuerdo fresco: al tener la certeza de que Vinicius no iba a ganar el premio mayor, se tomó la drástica decisión de no concurrir a París.

El martes pasado, otro terremoto. Milan (otro gigante, pero de capa caída en los últimos largos meses) le convirtió tres goles, también en la Casa Blanca. Un 1-3 por Champions League provocó un sismo en el vigente campeón de Europa. Evidentemente, nada le sale. Hasta Carlo Ancelotti, el sabio conductor, fue duramente castigado. Y mientras tanto, Barcelona gana, gusta y golea, en el torneo doméstico y en el ámbito internacional. Demasiados dolores de cabeza.

Llora Rodrygo en el banco de suplentes Jose Breton - AP

Este escenario desolador continuó esta tarde, por la 13° fecha de la Liga de España, en la que el gigante está segundo, detrás del conjunto catalán. En la goleada por 4 a 0 frente a Osasuna, durante el primer tiempo (en realidad, en un periodo de diez minutos, entre los 19 y los 29), sufrió dos bajas sensibles. Dos serias lesiones, con un mismo origen, Brasil, el gigante dormido.

Primero, un delantero, Rodrygo, que compone el ataque con Vinicius y Mbappé, le dejó su lugar a Brahim Díaz, un crack de los suburbios. Y luego Raúl, un defensor de apenas 21 años, ocupó el sitio de Militao, el mariscal. Son imprescindibles para Brasil y son esenciales para el Madrid. El impacto es doble, mayúsculo. Y lo más conmovedor: los dos jugadores salieron llorando. Aplaudidos por los hinchas.

EL DESCONSUELO DE RODRYGO 🥺🇧🇷



🤕 El brasileño se retiró lesionado en el partido entre Real Madrid y Osasuna.

Las bajas se convirtieron en una pesadilla para Real Madrid. ¿O será el calendario global? A Manchester City le está ocurriendo algo parecido. El delantero regresó a la alineación titular tras casi un mes de baja y volvió a lesionarse. Se había recuperado de la molestia muscular en el bíceps femoral derecho que sufrió ante Borussia Dortmund, por la Champions. En el choque frente a un débil rival, recibió un balón del crack francés y se dejó caer, literalmente.

Minutos más tarde, durante un córner, Militao se derrumbó y debió ser retirado en camilla. El central brasileño se veía afectado seriamente en su rodilla derecha. Apenas tocado por Flavien-Enzo Boyomo, quedó tendido en el piso, repleto de dolor.

El zaguero ya se había lesionado en el primer partido de la temporada liguera de 2023: fue en San Mamés, en el comienzo de la primera parte (a los cinco minutos) y fue relevado por su compañero Antonio Rüdiger.

La dura lesión de Militao

A Militao se le trabó la pierna y cayó lesionado en el área de Osasuna ❌🇧🇷



💔 Los gritos del defensor son desgarradores.

Se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue operado el 17 de agosto del año pasado. El doctor Manuel Leyes, que ya había tratado a Asensio por la misma lesión, fue el encargado de llevar a cabo una operación que fue “un éxito”, como compartió el club. No obstante, la gravedad colocaba (y sigue colocando) el cartel de baja a Militao por toda la temporada. Unos nueve meses sin él, para muchos, el mejor central del mundo.

Así fue. Demasiado tiempo. Ahora, otra vez en las gateras, el físico le jugó otra dura entrada. Y en la otra rodilla. La mala racha decidió extenderse en el Bernabéu: Lucas Vázquez también se retiró con problemas musculares a cinco minutos del cierre del primer capítulo. Si bien volvió al campo tras unos minutos, no salió a disputar el segundo tiempo y su lugar fue ocupado por Luka Modric.

Rodrygo, la primera víctima de Real Madrid Jose Breton - AP

La semana pasada, Real Madrid sufrió la baja de Aurélien Tchouaméni luego de la derrota frente a Milan. El plantel merengue continúa sintiendo las consecuencias del ajustado calendario, justo antes de la próxima fecha FIFA.

En lo estrictamente futbolero, el Madrid se recuperó con dosis de explosividad. Se impuso sin contratiempos, con tres tantos de Vinicius y el restante de Jude Bellingham. Con este resultado, la Casa Blanca quedó a seis puntos de Barcelona. Un paso adelante, entre tantos contratiempos.

