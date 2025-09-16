LA NACION

Real Madrid venció por 2-1 a Marseille como local en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Real Madrid-Marseille
Real Madrid-Marseille

Real Madrid venció por 2-1 a Marseille como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Real Madrid los goles fueron marcados por Kylian Mbappé (a los 28, 81 minutos). Para Marseille el gol fue marcado por Timothy Weah (a los 22 minutos).

En la próxima fecha, Real Madrid se medirá con Kairat, mientras que Marseille tendrá como rival a Ajax.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
    1

    Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8

  2. Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono
    2

    Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono

  3. Empieza la Champions League con Real Madrid, Vélez-Racing por la Libertadores y sigue la Copa Sudamericana
    3

    La agenda de la TV del martes: la Champions League, Vélez-Racing por la Libertadores y la Copa Sudamericana

  4. Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025
    4

    Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Cargando banners ...