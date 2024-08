Real Madrid vs. Atalanta, en vivo: cómo ver online el partido por la Supercopa de Europa 2024

Escuchar

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Real Madrid, campeón de la UEFA Champions League 2023-24, y Atalanta, ganador de la última Europa League, se enfrentan en el marco de la Supercopa de Europa. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del suizo Sandro Scharer, se disputa en el estadio Nacional de Varsovia, Polonia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue ganó la Orejona invicto. En la etapa inicial avanzó de ronda sin inconvenientes con puntaje ideal, derrotando dos veces a Napoli, Sporting Braga y Unión Berlín. Luego venció a RB Leipzig en octavos de final por 2 a 1 en el global (1 a 0 en Alemania y 1 a 1 en España) y después, en cuartos, al último campeón, Manchester City, por penales, tras empatar 4 a 4 (3 a 3 en España y 1 a 1 en Inglaterra). En la instancia de los cuatro mejores dejó fuera de competencia a Bayern Munich por 4 a 3 (2 a 2 en Alemania y 2 a 1 en España). Y en la final le ganó 2 a 0 ante Borussia Dortmund.

El conjunto italiano, por su parte, le arrebató el trofeo al club que se perfilaba como firme candidato a la consagración, Bayer Leverkusen, campeón invicto de la Bundesliga 2023-24. En el comienzo del sinuoso camino, finalizó en lo más alto de la zona D con 14 puntos (cuatro victorias y dos empates). Avanzó directamente a octavos de final, instancia en la que eliminó a Sporting Lisboa, al que ya se había enfrentado en la etapa de grupos, por 3 a 2 en el global. En cuartos sorprendió al mundo al dejar en el camino a Liverpool por 3 a 1, luego de un 3 a 0 histórico en Anfield. En semifinales venció 4 a 1 a Olympique de Marsella y, en la final, goleó 3 a 0 al equipo dirigido por Xabi Alonso.

Real Madrid vs. Atalanta: cómo ver online

El encuentro definitorio se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en Varsovia, Polonia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

Fox Sports.

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa de la final, Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, no dio demasiadas pistas sobre la presencia de Kylian Mbappé en el once inicial: “Está bien, como todos. Todos pueden jugar aunque no hayamos tenido mucho tiempo. Tenemos nuestro proyecto. Una plantilla de gran calidad. Trabajamos para esto. Han llegado jugadores importantes que tienen que adaptarse. La actitud colectiva es clave“, comentó.

Kylian Mbappé ya tuvo varios entrenamientos con Real Madrid y sería titular este miércoles Czarek Sokolowski - AP

Por su parte, el entrenador de Atalanta, Gian Piero Gasperini, habló sobre la gran cantidad de estrellas de las que dispone la Casa Blanca: Vinicius Jr., Jude Bellingham, Mbappé, Endrick, Luka Modric y Rodrygo, entre muchos otros. ”No sabes qué esperar. Así que espero que elijan a su mejor equipo porque solo puedes dar lo mejor de ti cuando te enfrentas a la mejor oposición“, afirmó.

Posibles formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Atalanta: Juan Musso; Berat Djimsiti, Isak Hien, Sead Kolašinac; Davide Zappacosta, Éderson, Marteen De Roon, Matteo Ruggeri; Charles De Ketelaere, Mario Pasalic y Ademola Lookman.

LA NACION