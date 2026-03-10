LA NACION

Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este miércoles desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Real Madrid vs. Manchester City, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa
Real Madrid vs. Manchester City, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles desde las 17.00h en el estadio Estadio Bernabéu, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Real Madrid viene de ganar ante Benfica por 2-1 mientras que Manchester City llega de ganar ante Galatasaray por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Hora: las 17.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 11 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Real Madrid y Manchester City en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El dueño de Inter Miami reveló cuánto le paga a Messi en el año por todo concepto
    1

    El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto

  2. Chiqui Tapia respondió al portazo de River a la AFA y deslizó una advertencia a otros clubes
    2

    Chiqui Tapia respondió al portazo de River a la AFA y deslizó una advertencia a otros clubes: “Ah, ¿son más? No sabía...”

  3. De verdugo de Boca al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro y la frase: "Es algo que sueño"
    3

    Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro

  4. Laporta desmintió que bloqueara el regreso de Messi a Barcelona y contó qué le dijo el papá de Leo
    4

    Laporta desmintió que bloqueara el regreso de Lionel Messi a Barcelona, como afirmó Xavi Hernández