Reto en público: la bronca del DT Klopp con el traductor por "no escuchar bien"

La reacción de Klopp, que reprendió al traductor antes del encuentro entre Liverpool y Salzburgo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019 • 08:33

Hoy es día de Champions League. Y en la rueda de prensa previa al partido del Liverpool frente al Salzburgo, partido en el que el actual campeón de Europa busca clasificarse a octavos de final, su DT Jurgen Klopp no dudó en mostrar su descontento con la persona encargada de las traducciones.

El entrenador alemán se quejó de la labor del traductor, sentado a su lado, al considerar que no había interpretado bien una de las respuesta que Jordan Henderson, el jugador que lo acompañaba en la sala de prensa, dio a los medios.

Según el traductor, Henderson había respondido: "Sabemos que podríamos quedar eliminados de la próxima ronda pero no sentimos presión. Vamos relajados a este partido". Enseguida, Klopp salió al cruce para aclarar ante los medios que no llegaban relajados al choque ante Salzburgo: "Es una mierda cuando el traductor se sienta al lado de un entrenador que habla alemán". Y lo miró a la cara espetándole: "Deberías escuchar bien, de lo contrario lo puedo hacer yo por mi cuenta, no es tan difícil.

El Grupo E tiene encaminados a Liverpool (10 puntos) que pasará a la siguiente con un empate en Austria ante Salzburgo. Asimismo Napoli (9), con una igualdad ante el belga Genk, en el estadio San Paolo, se asegurará el segundo puesto.