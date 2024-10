Ricardo Gareca y la crisis de Chile, ante Brasil: la “bipolaridad”, el pesimismo que no le llega y el trato con “figuras millonarias”

Escuchar

Se cumple un año del último triunfo de Chile por las eliminatorias. Fue un 2-0 sobre Perú, de local, cuando el director técnico todavía era Eduardo Berizzo, que luego fue cesado por los malos resultados. Asumió Ricardo Gareca, que despertó expectativas en los primeros amistosos, con goleadas sobre Albania y Paraguay, más una ajustada derrota contra Francia, jugando de igual a igual. Pero llegó la Copa América y no solo se detuvo la evolución, sino que se registró un retroceso: eliminación en la etapa de grupos sin convertir goles en los tres partidos.

La reanudación de las eliminatorias acentuó la preocupación, con la goleada sufrida frente a la Argentina y la primera derrota en la historia como local frente a Bolivia. Penúltimo en las posiciones, Chile se está quedando afuera de un Mundial por tercera vez consecutiva. La urgencia por recuperar terreno tiene una cuesta empinada en la doble jornada clasificatoria: este jueves, Chile recibirá en el estadio Nacional de Santiago a Brasil (a las 21 de la Argentina, con televisación de TyC Sports), y el martes próximo visitará a Colombia, en Barranquilla.

Avanza Carmelo Algarañaz, seguido por Carlos Palacios y Erick Pulgar, durante la dura caída de Chile como local ante Bolivia RODRIGO ARANGUA - AFP

A Chile se le está haciendo muy larga la transición que le sigue al ocaso de la generación que le dio dos copas América. Claudio Bravo se retiró, Arturo Vidal (cuestionó al Tigre en más de una oportunidad) y Gary Medel no son tenidos en cuenta, Charles Aranguiz no le atendió el teléfono a Gareca y Alexis Sánchez sigue al margen por una lesión que todavía no le permitió comenzar la temporada europea en Udinese.

La durísima caída frente a Bolivia le pasó factura a dos de los nuevos referentes: el arquero de Racing Gabriel Arias y al lateral Mauricio Isla (capitán frente a Bolivia), ambos ausentes en la reciente convocatoria. En un momento delicado, Gareca se la jugó por una incipiente renovación con las citaciones de cuatro jugadores de Universidad de Chile, puntero del torneo local: Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero. Frente a Brasil no estarán Paulo Díaz, Erick Pulgar y Gabriel Suazo, quienes deben cumplir una fecha de suspensión. Además de Alexis Sánchez, las otras bajas por cuestiones físicas son Matías Catalán, defensor de Talleres, y Vicente Pizarro. “Somos la selección más golpeada en cuanto a lesiones y bajas. No lo digo como excusa, porque creemos en los jugadores que tenemos, están en condiciones de representar bien al país”, expresó el Tigre Gareca en la conferencia de prensa.

La desazón se palpa en el ambiente futbolístico chileno por un seleccionado sin funcionamiento y bajos rendimientos individuales. Un medio periodístico filtró cierto descontento de los jugadores con el método de entrenamiento de Gareca, por considerarlo antiguo. ¿Corre riesgo la continuidad del entrenador argentino? No se baraja otro cambio en medio de las eliminatorias. Gareca no tiene pensado renunciar, se siente con fuerzas y se negó a catalogar la derrota contra Bolivia como “una vergüenza”. Tampoco la Asociación Nacional de Fútbol Profesional dispone de solvencia económica para afrontar la indemnización de un despido por tres millones de dólares, el monto del contrato de Gareca y su cuerpo técnico. El Tigre aseguró que se siente muy cómodo, que le brindan todas las facilidades y que no hay atrasos en los pagos.

Gabriel Arias, en un tumulto en el partido frente a Bolivia; el arquero de Racing perdió su lugar en Chile, no fue convocado Esteban Felix - AP

Consultado por el clima en el que debe trabajar, Gareca respondió: “El pesimismo del que hablan no está insertado en la selección, al contrario. El pesimismo está en el entorno de la selección, que es algo totalmente diferente. Los que llevamos tantos años en el fútbol somos optimistas, queremos revertir la situación. Pero muchas veces el entorno no es el ideal, porque hay opiniones y críticas cuando los resultados no se dan. Nosotros nos mantenemos equilibrados en la victoria y la derrota. Es necesario para mantener los pies sobre la tierra. La bipolaridad es lo que rodea al fútbol: cuando se gana está todo bien y si se pierde está todo mal. En el plantel reina optimismo, tenemos la esperanza y convicción de poder revertir la situación”.

Gareca hizo gala de su trayectoria en el fútbol cuando le preguntaron si le molestaba hacerse cargo del peso de una crisis que viene de hace años: “No me molesta nada porque me dedico a esto, llevo toda una vida en el fútbol. Puedo elevar el tono y ser más enfático, pero no me molestan las críticas ni las opiniones, con total honestidad. Me siento capacitado por estar en el fútbol desde hace muchos años. Ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico. Pueden opinar, y yo respeto esa opinión, pero nunca van a poder saber desde el lugar que estoy yo. No lo tomen como un acto de soberbia, pero yo no puedo debatir con ustedes cuestiones de vestuario porque no saben lo que es estar con figuras, millonarias, sobre las que uno tiene que tomar decisiones. Nadie de ustedes sabe lo que es estar ante un plantel y tomar decisiones”.

