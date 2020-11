Germán Delfino, árbitro de River-Atlético Tucumán, dialoga con la escribana de la ex Superliga y con un dirigente tucumano en la puerta del Monumental.

Luego de ocho meses de suspenso, el tribunal de Disciplina de la AFA tomó una resolución sobre el partido no disputado entre River y Atlético Tucumán, en el estadio Monumental. El órgano dispuso no castigar al club millonario como marca el reglamento y, a cambio, lo obligó a pagarles a los tucumanos los costos de traslados y concentración. El encuentro integraba la fecha 1 de la extinta Copa de la Superliga, y no se jugó porque el club de Núñez cerró sus instalaciones como medida de prevención ante el avance del coronavirus.

"No es competencia nuestra decidir si el partido debe jugarse o no. Eso lo deberá resolver la AFA o la Liga Profesional. Nosotros lo único que hicimos fue resolver que no había motivos para sancionar a River. Ese fue nuestro trabajo. Ahora es resorte de la AFA y de la Liga", le contó uno de los integrantes del tribunal a LA NACION. Hay un antecedente similar: el encuentro entre Defensa y Justicia y Estudiantes, de esa misma primera fecha, tampoco se disputó y fue postergado por la participación del Halcón en la Copa Libertadores. Aún no tiene fecha, pero sí la intención de jugarlo. Desde la AFA coincidieron en que si uno se termina programando, el otro correrá la misma suerte.

La fecha en la que ambos encuentros podrían disputarse es una incógnita, sobre todo porque la participación de River en la Libertadores, sumada a la Copa Argentina que en algún momento debe regresar, condensan el calendario hasta fin de año. De todas maneras, el sentido común dice que la primera fecha de la Copa de la Superliga debería completarse, ya que se computó para definir los clasificados del fútbol argentino a los torneos internacionales como Libertadores y Sudamericana. Además, y si bien no hay descensos hasta 2022, la temporada 19-20 corría para los promedios, por lo que esos dos partidos deberían tener un resultado. En la cancha o en los escritorios. Ahora definen la AFA y la Liga.

Los accesos al Monumental fueron cerrados por decisión de la comisión directiva de River y no se pudo jugar el partido con Atlético Tucumán, que quedó en el tribunal de Disciplina. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

River había hecho su descargo mediante un escrito firmado por su abogado, Gonzalo Mayo, en el cual se defendía por la decisión de clausurar sus instalaciones. Lo entendía desde la prevención del coronavirus, que en marzo pasado comenzaba a tener sus primeros positivos en el país. La institución sabía lo que decía el reglamento, pero tomó una decisión que, según entendían, era sanitaria.

En los considerandos, el tribunal de Disciplina de la AFA acepta las circunstancias excepcionales que rodearon a la determinación de River, y las usa para diferenciar el caso de aquellos englobados por el reglamento. "Este Tribunal cometería un error si considerara que el caso sometido a su tratamiento puede ser resuelto bajo los parámetros reglamentarios usuales". Y agrega: "Es claro que el club River Plate actuó protegiendo un bien jurídico de notorio valor, como es la salud de sus empleados y jugadores, comprometido por riesgos de público conocimiento y cuyos efectos quedaron reconocidos y contemplados por normas de carácter público dictadas oportunamente".

