Por la Superliga, Alfaro y Gallardo salieron empatados; en la llave de la Copa Libertadores habrá un ganador y el otro quedará eliminado Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

1 de octubre de 2019 • 07:00

River vs. Boca. Marcelo Gallardo vs. Gustavo Alfaro. Y una final de Copa Libertadores en juego. River es el mejor equipo de la Argentina. Por la continuidad desde su entrenador y también desde el estilo de juego. Tiene tan afianzado los movimientos para atacar y defender, y tan firme la convicción impregnada en sus futbolistas no solo en lo que deben hacer sino también cuándo y en qué sector de la cancha. Así, si los jugadores millonarios logran levantarse en un buen día (entiéndase por esto estar precisos desde la toma de decisiones y los movimientos para las ejecuciones físico-tácticas), tendrían las de ganar, aunque el fútbol es un deporte que suele ofrecer más de una sorpresa.

El equipo de Marcelo Gallardo puede sorprender con alguna innovación puntual de sistema de juego o de intérpretes (como en los últimos duelos ante Guillermo Barros Schelotto), pero su fisonomía casi no se altera: trata de hacerse fuerte desde la posesión, proyecta a sus laterales pero más para distraer marcas en el medio, porque la real diferencia la hace con "ataques interiores" con pases filtrados hacia adelante y en velocidad que genera desde Nacho Fernández, Enzo Pérez y Palacios.

También le gusta presionar alto ante la pérdida y toma confianza cuando ese pressing le sale bien dos o tres veces seguidas. Ese avance interior lo fabrica con triangulaciones de los volantes, el pivoteo de los delanteros (tan versátiles casi todos no solo para convertir sino también para vestirse de asistidores) y finalizaciones que (River lo hace parecer común) suelen llegar a los más de 20 remates por partido. Scocco, Pratto, Santos Borré, Suárez y hasta Julián Alvarez pueden definir como N° 9 o también asistir como si fueran enganches. River no deja respirar a los adversarios, los asfixia con presión y superioridad numérica, con calidad y determinación.

Ahora bien: lo que aparece como incógnita es cómo Boca podría vulnerar a River. Y, en ese sentido, el plan no apunta a analizar dónde se parará la última línea xeneize y si pretenderá darle disputa en el círculo central o más cerca de Andrada, sino en ver de qué manera podría darle dolores de cabeza a un Armani que se agranda en las finales y unos centrales millonarios con la personalidad (y la capacidad técnica) para defender mano a mano y parados casi en la mitad de la cancha.

"A River hay que atacarlo por los costados", dijo una vez Gustavo Alfaro cuando era DT de Huracán, pero en realidad escondió parte de información. Los equipos que pueden lastimar a River son los que logran achicarle los espacios, buscan sostenerle la presión desde la mitad de la cancha y logran contraatacarlo con transiciones rápidas, directas y verticales a espaldas de los centrales. Y esto no tiene que ver necesariamente con los 45 pelotazos forzados con los que buscó Boca a Soldano y Hurtado por la Superliga, la sorpresa la activaría si aplica (de manera sistemática) búsquedas como la del gol de Benedetto en Madrid, tras una asistencia de Nandez.

La pelota parada también es un arma que Boca maneja muy bien, no solo por la calidad de sus posibles ejecutores (Mac Allister o Zárate), sino también por el potencial de sus cabeceadores: Licha López, Izquierdoz, Soldano, Mas.

Aquella vez, en Madrid, el gol de Benedetto pareció salir como algo aislado, esporádico, aunque fue certeramente eficaz desde las formas. Alfaro ya jugó su primer superclásico como si fuera el primer tiempo de un partido que tiene tres partes. En aquel momento no había gol de visitante que pudiera influir en la serie, entendió que necesitaba dar el primer paso sin salir dañado. Ahora no solo deberá pensar en cómo neutralizar a River desde el parado defensivo, sino también en cómo atacarlo con una precisión mayor. Porque si no es certero para atacar, cuanto más largo sea el partido (180 minutos que conforman la serie) más chances tendrá el mejor equipo de marcar sus diferencias.

Si Boca termina juntando en el equipo titular a Mac Allister, Reynoso y Zárate, más chances tendrá en sus intérpretes de meter ese pase filtrado que lastima y que rompe líneas hacia adelante (y por el centro). Por más que Alfaro juegue con un sistema táctico 4-1-4-1, más que atacar desde lo ancho buscará sorprender por el centro. En el Monumental, por la Superliga, Boca solo tuvo en cuenta una parte del plan. Ahora estará obligado a redoblar esfuerzos (y mirar los dos arcos).