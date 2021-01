¿Se va Toto Salvio? Oficialmente, ningún jugador de Boca pidió salir Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 23:59

Por ahora, es una sensación. Frases, conceptos, mensajes. Es el tiempo del caliente mercado de pases, en el que cualquier cosa puede suceder. El arribo de Julio Falcioni como DT de Independiente se ofrece como símbolo. En el ambiente, flota una realidad: los caciques de River quieren quedarse, pese a no haber ganado ni un título durante la temporada pasada, quedar instalados en las semifinales de la Copa Libertadores y no llegar a la definición de la Copa Diego Maradona. En cambio, algunos referentes de Boca no verían con desagrado salir de la entidad, a pesar de que el equipo xeneize quedó eliminado en la misma línea que el equipo millonario y que, en cambio, consiguió el trofeo local.

Tal vez, sea el efecto Marcelo Gallardo, que aporta continuidad y sensatez al proyecto. Pero en Núñez, las cuentas suelen estar en rojo, mientras que en la Ribera -con Miguel Russo, que ya consiguió dos estrellas- la tesorería presenta otra envergadura. Se cuenta que Enzo Pérez rechazó una oferta sustancial del fútbol turco, que Rafael Santos Borré no se iría más allá de los millones del exterior, que Franco Armani "se quedaría muchos años" y que Gonzalo Montiel, antes de irse a Lyon, firmaría un nuevo contrato. Se cuenta, también, que Toto Salvio está cansado de las criticas y que se "iría a vivir a Madrid", mientras que Mauro Zárate, si no es titular, posiblemente se aleje. Y hay que resolver otras hipótesis de salidas: Soldano, Campuzano y Fabra.

Borré es el artillero del ciclo Gallardo; por ahora, se queda Crédito: Prensa Conmebol

"Como he dicho siempre, yo estoy muy feliz en River porque me encontré con un grupo increíble y disfruto del día a día. Ahora, en los mercados siempre surgen especulaciones y yo creo que es un momento en el cual está el vencimiento de mi contrato de por medio pero eso es algo que manejo con mucha tranquilidad. Si llega algo bueno, en ese momento lo hablaré con mi familia y si es bueno tomaré una decisión. No tengo afán, estoy en un muy buen lugar y no puedo equivocarme ahora. Tomar esa decisión estando en un club tan importante como River me hace pensar que las opciones de que llegue algo mejor sean pocas... Por eso trato de analizarlo bien", comentó Borré, a un medio colombiano.

"Armani se va a quedar en River por un largo tiempo. Está muy bien y muy contento", fue el análisis de Martín Araoz, su representante. Por Enzo Pérez, medios turcos aseguraron que el contrato ofrecido por Trabzonspor era de 1.500.000 dólares por año y el acuerdo era para dos temporadas. Mientras, Lyon avanza sobre Montiel, que antes de irse quiere tener un acuerdo que sea beneficioso para el club y para el defensor.

Mauro Zárate y Enzo Pérez, en veredas e ideas distintas: el delantero de Boca necesita minutos para quedarse; el volante de River aseguró su continuidad. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Raúl Cascini y Marcelo Delgado, integrantes del consejo de fútbol de Boca, se refirieron a los rumores de múltiples salidas. Dijo Delgado: "Cuando comentan un montón de cosas que no son ciertas, a veces puede llegar a molestar. Nosotros tenemos la conciencia tranquila y sabemos dónde apuntamos. Rumores de que estábamos buscando clubes para que se vayan dos o tres jugadores... Jamás, al contrario". Y agregó, en una charla con un medio partidario: "Las declaraciones del otro día de Mauro y de Salvio uno las toma con tranquilidad. Respeto la opinión de cada uno, y si en su momento viene una oferta por ellos, se evaluará. Pero hoy por hoy, son rumores que comentan y no son ciertos".

Y Cascini fue más allá: "Zárate, en todo caso, cuando llegue al club hablará con el técnico y después, quizás, con nosotros. Pero no vemos nada malo en que quiera tener minutos. Ningún jugador del plantel nos vino a decir a nosotros que se quiere ir de Boca. Si viene alguno en algún momento, lo charlaremos. Veremos si hay salida, si existe".

Conforme a los criterios de Más información