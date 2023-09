escuchar

La noche del sábado en Liniers le ofrecerá a River un desafío trascendental: volver a ser fuera de casa. Los históricos 16 triunfos consecutivos en el Monumental para firmar una cifra récord se contraponen ampliamente con la prestación del equipo al salir a la ruta. De los últimos 12 juegos como visitante solo pudo ganar uno y, además, ha mostrado una faceta futbolística y anímica mucho más endeble. El Millonario tiene dos caras. Y para apostar fuerte en la Copa de la Liga necesita consolidar una y recuperar presencia en otra.

Tras la temprana eliminación en Copa Argentina (perdió en terreno neutral) y Copa Libertadores (cayó de visitante y perdió por penales), el inicio del segundo torneo local del año expuso un presente irregular de los dirigidos por Martín Demichelis: caída 3-2 con Argentinos Juniors en una pálida noche en La Paternal y victoria 5-1 ante Barracas Central en una contundente jornada en Núñez. Así anda River, con marcados vaivenes emocionales y de nivel. Porque más allá de que la pelota parada en contra sigue siendo un foco a resolver -le convirtieron siete de ocho goles en los últimos cinco partidos con esa vía-, la reconstrucción que está llevando adelante el DT requiere volver a hacer pie sin el amparo del Monumental.

Argentinos le hizo tres goles a River en la derrota millonaria por 3-2, por la primera fecha de la Copa de la Liga

Entre visitante y neutral, por todas las competencias, los primeros 10 partidos de Demichelis como entrenador millonario arrojaron ocho victorias y dos caídas. Se impuso ante Central Córdoba (2-0), Tigre (1-0), Lanús (2-0), Sarmiento (2-0), Huracán (3-0) y Newell’s (1-0) en la Liga Profesional que conquistó y derrotó a Banfield (3-2) en Mendoza por la semifinal del Trofeo de Campeones y a Racing de Córdoba (3-0) en Santiago del Estero por Copa Argentina; mientras que cayó con Belgrano (2-1) en la Liga y con The Strongest (3-1) en la Libertadores. Es decir, conquistó 24 de 30 puntos posibles con una efectividad del 80%.

Pero, tras el agónico triunfo ante la Lepra en Rosario del 16 de abril, comenzó una extensa racha de resultados negativos de la que aún no se ha podido despegar. A partir de ahí, igualó 1-1 con Atlético Tucumán; perdió 5-1 ante Fluminense y 2-1 ante Talleres de Córdoba; empató 1-1 con Sporting Cristal y 2-2 con Vélez; le ganó 4-1 a Banfield; cayó 2-1 con Barracas Central; empató 0-0 con San Lorenzo y 3-3 con Rosario Central; y fue derrotado 1-0 por Talleres en Mendoza, 2-1 por Inter en Porto Alegre y 3-2 por Argentinos Juniors en La Paternal en sus últimos tres juegos. Es decir, logró solo ocho puntos de 36 posibles con una efectividad del 22%.

Caída por penales y eliminación de la Copa Libertadores para River tras perder con Inter en Porto Alegre por 2-1 Liamara Polli - AP

¿Por qué pasó del 80% al 22%? La pregunta está instalada internamente y hay varios factores que aparecen en escena. El primero es el cambio de escenario: por su terreno de juego y las 86 mil personas que llenan el Monumental en cada partido, los futbolistas se sienten más cómodos, seguros y amparados para desarrollar lo mejor de su juego. El segundo es el impacto anímico: hay un marcado bajón emocional del cual aún el plantel no se pudo despegar para torcer el presente. Y el tercero es un condimento futbolístico: los equipos rivales toman una postura mucho más conservadora cada vez que visitan Núñez, mientras que en otro escenario se animan a correr otro tipo de riesgos a sabiendas de que River no tiene la misma solidez defensiva y no siempre puede desplegar sus mejores armas ofensivas.

“No me pasa desapercibido el no ser los mismos de visitante. El mensaje no es otro cuando jugamos de visitante, no vinimos a replegarnos ante Argentinos porque no es nuestra manera de jugar. Esperamos cinco minutos para ver cómo construían ellos, son un gran equipo. Después de eso levantamos la presión, fuimos más protagonistas, nos adueñamos más de la pelota. Hay que sostener eso y cada acción de juego varía la situación de un equipo a otro. Hay que corregir y lo haremos puertas adentro”, dijo Demichelis tras la reciente caída ante el Bicho.

El arco de River es más vulnerable cuando el equipo juega fuera del Monumetnal Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Este sábado por la noche, mientras Vélez pelea por salir del fondo de la tabla anual para alejarse del descenso, el River de Demichelis tendrá una brava parada para intentar cambiar su rumbo. Atrás quedó el título de la Liga Profesional y un gran primer tramo del 2023. Hoy el presente le exige responder con celeridad para dejar atrás el mal trago internacional y consolidarse como lo que está obligado a ser por el extenso plantel que diseñó: el máximo candidato a ganar la Copa de la Liga. Adentro y afuera.

