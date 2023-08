escuchar

Novela finalizada. Tras más de dos meses de idas y vueltas, River logró uno de los refuerzos más esperados del mercado de pases: Sebastián Boselli. El club llegó a un acuerdo con Defensor Sporting por el defensor uruguayo de 19 años y sumará una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano que recientemente obtuvieron el Mundial Sub 20 en la Argentina. En medio de la reestructuración del plantel, el director técnico Martín Demichelis incorpora una pieza importante para el armado del River 2024.

Según fuentes de la negociación, el pase fue acordado en unos 3,8 millones de dólares por 70% de la ficha. A comienzos de julio, River había hecho una primera propuesta de 3 millones de dólares por ese mismo porcentaje, pero Defensor la rechazó, ya que pretendía más de 4 millones o hacer valer la cláusula de salida de 6 millones por una de sus figuras más valiosas. “Es un Diego Godín. Serio, inteligente y educado. Esperemos sacar una cifra importante; dadas las circunstancias tenemos que pedir algo acorde”, había afirmado el presidente Alejandro Ward tras el Mundial juvenil.

Cómo juega Boselli

A pesar de sostener varias semanas de charlas, River no presentó una segunda oferta y, ante la expectativa de sondeos que llegaban desde el fútbol europeo, la negociación se estancó. Hasta que en las últimas dos semanas, tras la partida del paraguayo Robert Rojas a Tigre, el club millonario volvió a acelerar hasta, finalmente, llegar este miércoles a un acuerdo. La idea es que este jueves Boselli viaje a la Argentina para avanzar con la revisión médica y firmar un contrato por tres temporadas y media, hasta diciembre de 2026.

Boselli nació el 4 de diciembre de 2003 en Montevideo, mide 1,83 metros y se desempeña como defensor central, aunque en las divisiones formativas de Defensor Sporting ofició siempre como lateral derecho o stopper en una línea de tres marcadores. Entre sus características, en Uruguay le destacan su juego aéreo, sus anticipos, su posicionamiento y su criterio para jugar la pelota.

En total, el zaguero 21 partidos oficiales y 1818 minutos con la camiseta de la Viola entre competencias nacionales e internacionales de 2022 y 2023, pero su gran explosión se dio en la selección de Uruguay: jugó 9 encuentros (7 como titular) hasta ser subcampeón en el Sudamericano Sub 20 y completó los 630 minutos en los 7 juegos del Mundial Sub 20 en el que se coronó campeón en territorio argentino.

Boselli fue uno de los jugadores más destacados en la selección uruguaya que se consagró en el Mundial Sub 20 Argentina 2023. JUAN MABROMATA - AFP

Debutó el 15 de octubre de 2022 y fue expulsado por una segunda amonestación en el 0-0 con Maldonado en la primera categoría uruguaya; ganó la Copa Uruguay en diciembre pasado, y se consolidó en el primer equipo de Defensor Sporting este año. Ahora, Boselli dará un salto pretendido: tanto el juvenil como su entorno familiar –es representado por su padre, Pablo– coincidían en la importancia de dar un paso al fútbol argentino antes de pensar en una transferencia al continente europeo.

“Argentina es una muy linda posibilidad porque puedo aprender mucho, por ser el suyo un juego mucho más dinámico y técnico. Además, abre más puertas que el fútbol uruguayo. Creo que una de las virtudes que he tenido en mi carrera es la paciencia y es lo que estoy tratando de manejar. Por eso lo que le he pedido y he trabajado con mi padre, que es mi representante, es que no me tenga al tanto de ciertas cosas”, había dicho a fines de junio en ESPN F12. Y agregó entonces: “Me destaco en el juego aéreo, y soy muy tiempista a la hora de leer el juego. La pierna fuerte no puede faltar; eso está en nuestra sangre y en nuestra forma de ser. Así nos crían y así vamos a morir”.

Con José María Giménez y Diego Godín como referentes, Boselli ya ha sido convocado por Marcelo Bielsa a la selección mayor y ahora dejará su país natal para llegar a un River que necesita ganar fiereza defensiva. Demichelis lo espera.