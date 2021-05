River cumplió 120 años y el regalo llegó desde Ecuador: sigue en pie en busca de la Copa Libertadores

River celebró sus 120 años de existencia sin aplausos, festejos, abrazos ni sonrisas en el Monumental. Los jugadores terminaron con los brazos en jarra. Exhaustos, golpeados, desanimados. El entrenador Marcelo Gallardo saludó uno por uno a sus dirigidos tras la caída por 3-1 contra Fluminense en la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El plantel se enteró de que la clasificación estaba asegurada por un grito que salió del palco de prensa y se replicó entre los allegados, pero el ánimo estaba por el piso. Una semana atrás, al partido más perdible lo había ganado. Este martes, con nueve futbolistas recuperados de Covid-19, que le permitieron contar con un arquero natural, ocho suplentes y una formación más competitiva, perdió. Así, el regalo de cumpleaños llegó desde Ecuador: el 0-0 de Independiente Santa Fe con Junior en Ambato le permitió ingresar con angustia a los octavos de final. Una celebración que iba camino a ser amarga se transformó en un desahogo.

Así como Enrique Esqueda fue en la Copa Libertadores 2015 el héroe que con el hat-trick para el 5-4 de Tigres sobre Juan Aurich le permitió a River entrar a la siguiente fase y luego ser campeón, esta vez ese espíritu revivió en Alejandro Moralez. Mientras el conjunto de Gallardo intentaba remontar los dos goles que Fluminense le había propinado en un pésimo primer tiempo por parte de los millonarios, el defensor colombiano de 20 años lo dejó con vida desde miles de kilómetros: sacó dos pelotas en la línea (una con un pie y una con la cabeza), que podrían haber cambiado la historia por completo. Como si fuese poco, el travesaño le negó dos veces el triunfo a Junior y, en los minutos finales, Miguel Borja no alcanzó a conectar una pelota con el arco libre.

Compacto de River 1 vs. Fluminense 3

Si Junior hubiera ganado, River habría quedado eliminado. Por eso Santa Fe terminó siendo gran protagonista de la zona, a pesar de terminar último. Primero, quedó al margen de la rueda de octavos el miércoles pasado tras una paupérrima actuación en el Monumental, sin quebrar a un rival que padecía 20 bajas por coronavirus y tenía dos juveniles debutantes y a Enzo Pérez en el arco. Pero este martes rescató un increíble 0-0 en su último partido –ni siquiera tenía chances de clasificarse para la Copa Sudamericana, o sea, de terminar tercero en el grupo– y así le permitió al cuadro millonario quedarse con el segundo puesto.

De La Cruz sujeta a Nené, una de las figuras de Fluminense JUAN MABROMATA - POOL

Por su parte, River evidenció una marcada baja en sus niveles físico, mental y futbolístico. Tras 10 días convulsionados en medio del brote de Covid-19, llegó sin la preparación adecuada al partido más crucial de lo que va del año, y en un semestre muy irregular de su parte. Franco Armani, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz y Rafael Borré, los cuatro jugadores que retornaron y fueron titulares tras los contagios, sintieron la pausa, y los que se sostuvieron padecieron el desgaste acumulado.

Compacto de Independiente Santa Fe 0 vs. Junior 0

“Es complicado estar 10 días parado, tirado en una cama. No podíamos movernos; teníamos que tener muchos cuidados. No se hizo fácil; tuvimos un solo día de entrenamiento. Pero no es una excusa. Todos teníamos muchas ganas de estar hoy. Lo más importante es que, a pesar del resultado y de todo lo que pasó, se logró clasificarse. Siento admiración, orgullo y respeto por mis compañeros, por todo lo que hicieron en estas semanas difíciles. Y ahora vamos por más”, dijo Armani tras el juego.

Sumada a eso, la disposición táctica pergeñada por el DT no ayudó: Gallardo dispuso un 4-2-3-1 con remiendos y posiciones inusuales. Tomás Lecanda ofició de lateral derecho, De La Cruz y Felipe Peña compartieron el eje y Simón apareció como volante externo. En posiciones cruciales, a todos les costó hacer pie en un partido tan incómodo como adverso. Eso y los bajos niveles individuales en el ataque (Jorge Carrascal y Borré estuvieron desconectados) fueron un combo letal. La defensa quedó desacomodada y el equipo no tuvo conexión entre sus líneas. Desordenado y perdido, sufrió, y le costó generar peligro.

La expulsión a Jonatan Maidana, a los 21 minutos de la segunda mitad; el defensor no podrá participar en el partido de ida de la serie de octavos de final. JUANO TESONE - POOL ARGRA

Enfrente, en apenas siete minutos, entre los 22 y los 29 de la primera parte, Fluminense hizo su negocio. Tras una pérdida de Carrascal en la ofensiva, organizó un gran contragolpe y Caio Paulista marcó el 1-0 tras un centro del intratable Fred, la gran figura. Más tarde, River perdió otra pelota en la salida y el propio Fred asistió a Nené con una pelota pinchada al área. Y el experimentado mediocampista ofensivo no falló: bombazo al segundo palo para establecer el 2-0.

Para el segundo tiempo, Gallardo metió mano y ordenó los ingresos de Robert Rojas, Agustín Palavecino y Matías Suárez. Pero el rumbo no se modificó y la expulsión de Jonatan Maidana por un codazo absurdo complicó el panorama. En el final, el gol del ingresado Federico Girotti puso a River en partido. Con el local ya volcado en ataque, en el cierre Yago Rocha sentenció: 3-1.

Con el golpe concretado en Buenos Aires, la buena noticia para los millonarios llegó desde Ecuador. En un contexto negativo, River puede irse de vacaciones con la tranquilidad de seguir con vida en la Copa. No es poco.