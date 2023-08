escuchar

Consumada la eliminación por penales, luego de la derrota por 2-1 frente a Inter en tiempo regular, y de una dramática definición por penales, Martín Demichelis, el entrenador de River, habló sobre la prematura salida del equipo de la banda roja en lo que era el gran objetivo de la temporada, la Copa Libertadores.

En el Beira Río, River no consiguió mantener la diferencia -exigua, pero ventaja al fin- conseguida la semana pasada en el Monumental (2-1). Perdió por el mismo resultado, e incluso podría ni siquiera haber llegado a los penales, pero Robert Rojas le permitió una oportunidad más desde los once metros. No fue suficiente.

“Esta fue una serie muy igualada, en la que marcamos una superioridad muy notoria en nuestra casa, pero no pudimos extender la ventana en el marcador. Hoy Inter estuvo mejor que en el primer partido, este fue más igualado, hubo chances para los dos lados. Nosotros tuvimos muchas situaciones para convertir y después de estar 2-0 abajo terminamos con alguna situaciones más. De más está decir lo que son los penales... Es un golpe duro e inesperado, porque había una ilusión muy grande, el equipo trabajó muy bien en estos siete meses, pero nos toca quedar eliminados”, sostuvo el entrenador en su análisis en la conferencia de prensa.

En lo táctico, Demichelis explicó: “Si hubiésemos jugado con cinco volantes como en la ida, seguramente Coudet lo habría analizado y hubiera sumado un mediocampista más, así que decidimos hacerlo con cuatro y tener dos arriba, con Pablo Solari y Lucas Beltrán”. En este sentido, el DT le hizo lugar como titular a Pablo Solari, figura en el duelo de ida entrando desde el banco, en lugar de Ignacio Fernández: “Es algo que hoy puede ser cuestionado, como la otra vez lo fue a la inversa, en el partido de ida, pero la explicación es esa”, insistió el técnico.

“Nos hicieron dos goles de pelota parada, no defendimos bien”, afirmó Demichelis. Y sobre el hecho de haber perdido el duelo en el mediocampo, consideró: “No tengo ahora las estadísticas de duelos, es algo que analizaremos y ver lo sucedido. Trabajamos durante siete meses de la misma forma. No creo que sea una merma física, hay números extraordinarios del equipo desde lo fisico y lo demostró tantísimas veces. Se perdió, y cuando hay una derrota empiezan los análisis del por qué, pero no hay que perder la calma y la armonía. Seguiremos trabajando, esta institución lo exige y lo seguiremos haciendo”.

Pablo Solari esta vez fue titular en River, en lugar de Nacho Fernández; Demichelis explicó las razones del cambio NELSON ALMEIDA - AFP

El entrenador millonario se refirió al extenso plantel que tiene a disposición y estimó que, muy probablemente, haya salidas: “Es cierto que ahora están todos recuperados, no tenemos lesionados salvo (Bruno) Zuculini. Pudimos recuperar a todos, cuando empecé había seis o siete jugadores en camilla, y ahora tenemos a todos los jugadores a disposición. Hay que replantearnos cosas con los dirigentes. lo cual haremos con mucha calma, no por esta derrota. No hay que apurarse a tomar decisiones. Ya salió Franco Alfonso a Huracán y Tomás Castro Ponce (a Atlético Tucumán). Tomaremos decisiones en los próximos días, pero con calma”, señaló en este sentido. Fuera de la Libertadores y de la Copa Argentina, lo único que le queda por delante al Millonario es la Copa de la Liga que empezará en menos de dos semanas.

Después Demichelis analizó que “de los tres partidos que se perdieron de visitantes en esta Copa Libertadores, se puede decir que con su altura, La Paz es La Paz (cayó 3-1 con con The Strongest), ante Fluminense River fue superado en el tercio final (goleada 5 a 1) del cotejo y hoy el encuentro fue equilibrado”. ”Pero después de esta derrota habrá que mantener la calma y seguir construyendo para bien del club y de este equipo”, avisó. ”Ahora habrá que hablar con los dirigentes para lo que se viene, porque tenemos un plantel numeroso”, concluyó el DT en una jornada de lamentos argentinos en el estadio Beira Río.

LA NACION