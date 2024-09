River, en busca del gol perdido: la dependencia de Miguel Borja, cómo se completa el podio y el 9 en deuda

Escuchar

En búsqueda del gol. River jugará este viernes con Atlético Tucumán el último partido antes de una trilogía que promete ser decisiva: tendrá el superclásico el sábado 21 entre los cruces con Colo-Colo de los martes 17 y 24 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero el duelo nocturno en el Monumental le presenta un doble desafío al equipo de Marcelo Gallardo. Por un lado, recibirá al escolta de la Liga Profesional con la intención de recortar la distancia con los puestos de vanguardia -hoy está a nueve puntos del líder Vélez- y volver a ganar terreno en la tabla anual. Y por el otro, buscará recuperar el poder de fuego que perdió en el área rival: solo pudo marcar cinco goles en seis partidos con el Muñeco, y tan solo uno fue de un delantero.

Miguel Ángel Borja es el único atacante que pudo festejar desde el regreso de Gallardo: le marcó el 1-0 parcial a Talleres en la victoria 2-1 en el Monumental que sentenció la serie de los octavos de final de la Libertadores. La lista de goleadores la completan Claudio Echeverri (1-1 con Huracán), Paulo Díaz (1-0 a Talleres), Ignacio Fernández (1-1 con Gimnasia) y Santiago Simón (2-1 a Talleres), ya que el Millonario no pudo salir del 0-0 frente a Newell’s e Independiente. Pero, así y todo, el colombiano ha disminuido sus números que no paraban de crecer en este 2024.

Borja suma 26 goles en 2603 minutos repartidos en 33 partidos (30 como titular) de todas las competencias del año. Es decir, tiene un promedio positivo de un gol cada 100′. Pero, al mismo tiempo, tan solo marcó en solo uno de sus últimos cinco encuentros: jugó 90′ ante Sarmiento, Unión, Talleres, Newell’s e Independiente, ya que los tres primeros del nuevo ciclo de MG no los pudo jugar por una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El Colibrí, que fue el máximo goleador del ciclo de Martín Demichelis con 39 festejos en 70 presentaciones, se transformó en julio en el único jugador de la historia en convertir ocho goles consecutivos del club y, a partir de ese momento, no pudo volver a encontrar ese poder de fuego. Y aunque en la semana de concentración y doble turno en Pilar se enfocó en tareas físicas de potencia, resistencia y velocidad, esta semana el foco de trabajo volvió a la órbita futbolística con la mirada puesta en la construcción y la definición.

Facundo Colidio, entre las preferencias de Gallardo LA NACION/Augusto Famulari

Detrás de la figura del colombiano aparecen los goles de Facundo Colidio, quien suma 11 tantos en 2032 minutos, repartidos en 33 partidos (24 de titular). Es un promedio de un grito cada 184 minutos y última anotación fue el 18 de mayo en la victoria por 3-0 sobre Belgrano en el Monumental en la segunda fecha de la Liga Profesional. El ex Tigre en el ciclo del Muñeco lleva 168 minutos en tres juegos: 26′ ante Talleres, 83′ como titular con Newell’s y 59′ desde el banco con Independiente. Tras la sinovitis en la rodilla derecha que lo marginó por cinco partidos entre julio y agosto, todavía no recuperó su nivel y pelea por una titularidad que no tiene garantizada.

Más lejos en la estadística se mete Pablo Solari, quien tiene cinco tantos en 1794 minutos, repartidos en 30 presentaciones (21 como titular). Se trata de un promedio de un gol cada 356′ y una larga racha sin festejar al igual que Colidio: también su último tanto fue el 28/5 contra Belgrano en el Monumental. Con MG suma 110′ en tres juegos: fue titular y jugó 56′ con Huracán y 45′ con Gimnasia y luego entró solo 10′ en Córdoba en la serie con Talleres.

Pablo Solari, en acción ante Huracán, en lo que fue el regreso de Gallardo como DT de River Augusto Famulari

El que ni siquiera tiene registro aún es Adam Bareiro, con solo seis compromisos con la banda roja en los que acumuló 301′ sin poder convertir. Ante la lesión de Borja, el atacante paraguayo fue titular tres veces consecutivas ante Huracán (90′), Talleres (80′) y Gimnasia (73′), pero, a excepción de un remate en el palo ante el Globo en el Monumental, careció de situaciones concretas de gol y todavía no pudo ser ese delantero que se lució en San Lorenzo. Mientras que el joven Agustín Ruberto se anota con dos goles en 314′, producto de 15 apariciones. A pesar de que regresó a la acción con la Reserva en las últimas semanas, Gallardo le dio participación con Huracán (8′), Talleres (25′) y Gimnasia (17′) como recambio de Bareiro ante la lesión de Borja.

Adam Bareiro todavía no pudo hacer goles con la camiseta de River Augusto Famulari

Tras los últimos dos empates consecutivos sin goles, River necesita reencontrarse con su voracidad ofensiva en su casa ante Atlético Tucumán. Y fundamentalmente revivir la llama de sus goleadores que arrastran hace tiempo la pólvora mojada.