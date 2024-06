River, en crisis y con Martín Demichelis en el ojo de la tormenta: “Si no, ¿a quién traemos?”, una pregunta que se repite

Escuchar

Cuando River estaba a punto de cortar una racha de seis años sin títulos para darle la bienvenida al ciclo futbolístico más glorioso de su historia con Rodolfo D’Onofrio como presidente, acompañado por Jorge Brito y Matías Patanian, Deportivo Riestra Asociación de Fomento Barrio Colón celebraba su conquista en la “D” para subir el primero de sus escalones en el camino a la elite, un sueño impensado antes de que apareciera Víctor Stinfale. Era completamente utópico imaginar que diez años después compartirían la máxima categoría del fútbol argentino y que en el pequeño estadio Guillermo Laza ganaría por 2 a 0 el dueño de casa para propinarle un nuevo golpe a Martín Demichelis, duramente cuestionado por los hinchas en las redes sociales y grupos de WhatsAapp, los únicos sitios donde hoy se pueden tomar algunos parámetros ante la ausencia de un partido inmediato en el Monumental.

Sin embargo, la realidad supera a veces cualquier cuento de literatura deportiva. Mientras las instalaciones de River crecen a pasos agigantados, Riestra juega sus partidos como local en pleno horario vespertino porque no cuenta con un sistema lumínico. Esos contrates no impidieron que un plantel conformado por 15 futbolistas que actuaron en la B Metropolitana, nueve en Primera C y cinco en la mencionada “D” lograra superar en el resultado a jugadores cuyos pases cuestan decenas de millones de dólares.

Los jugadores de River se van derrotados de la cancha de Deportivo Riestra

Candidato principal a ser la sede de la próxima final de la Libertadores y llamado a ser uno de los escenarios para la jornada inaugural de la Copa del Mundo en 2030, el Monumental, cuya capacidad está por encima de los 84.000 espectadores, representa hoy el principal motivo de orgullo para la gestión de Brito. Pero en River mandan el fútbol y los resultados, por eso durante estas horas el presidente, cuyo ejercicio al frente de la institución empezó en diciembre de 2021 tras ser vice en dos periodos consecutivos, evalúa detenidamente el panorama. Con un semblante serio y abordo de una camioneta, el titular de la entidad de Núñez dejó la humilde cancha de Riestra mucho antes de que Demichelis se presentara en la sala de prensa para enfrentarse a las cámaras de televisión y una serie de preguntas. Mientras tanto, a catorce kilómetros, los panfletos con la leyenda “Renunciá, Demichelis” se multiplicaban en el playón del Monumental con la misma velocidad que las latas de una marca de bebida energizante servían para el brindis de Cristian Fabbiani y sus dirigidos.

“No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con todo el respeto que merece esta institución muy humilde y sacrificada, y que hayamos perdido los tres puntos acá”, admitió el DT de River. Y, en relación con la visita de los dirigentes a la zona de camarines, agregó: “Como siempre, previo y post partido, van al vestuario para apoyar y saludar”.

La otra voz posterior al partido fue la del capitán de turno, Nacho Fernández: “Para ganar la Copa Libertadores no te alcanza. Haremos una buena pretemporada y nos pondremos a pensar en lo que viene”.

DEPORTIVO RIESTRA VS RIVER Fecha: 13/06/2024 FECHA 5 LIGA PROFESIONAL

Aunque Demichelis se mostró entero para afrontar la pretemporada (“estoy extremadamente seguro de que el grupo dará la cara”), cuyo inicio está previsto el lunes 1° de julio en un hotel de Pilar, provincia de Buenos Aires, River atraviesa horas de reflexión. La mayoría de la dirigencia no ve apto al DT, pero aquellos que toman las decisiones y ocupan los principales asientos en la mesa chica mantienen la convicción de sostenerlo, aunque sin dejar de lado una pregunta íntima que se repite cada vez con mayor frecuencia, asumiendo la ausencia de un plan B: “Si no, ¿a quién traemos?”.

Por lo pronto, después del papelón en Bajo Flores, ningún directivo habló con los medios de comunicación. Luego de la eliminación por penales frente a Temperley en los 16avos de final de la Copa Argentina, la estrategia de Enzo Francescoli y Patanian, vicepresidente primero y responsable principal de manejar el fútbol profesional de River, era que el equipo llegara de la mejor manera posible al receso invernal para que la ola de críticas se calmara. Los triunfos sobre Deportivo Táchira para alcanzar el primer lugar de la tabla general en la Libertadores, el principal sostén del DT en materia de motivación personal, y Tigre quedaron sepultados por la caída frente a Riestra. No se trató de un golpe más, debido a que se sumó a la eliminación contra Boca, el reciente traspié ante Argentinos y otro papelón, la dura goleada por 4 a 0 en el amistoso contra Independiente Rivadavia. Todo ocurrió en un lapso inferior a tres meses. Un panorama que llegó acompañado de un hecho para nada menor: los silbidos a Demichelis en algunos partidos como local.

Los errores en la derrota ante Riestra

Las inversiones realizadas para ampliar el Monumental, construir un polideportivo en el club y conseguir el terreno a un kilómetro del estadio para que las divisiones inferiores puedan desarrollarse cotidianamente a partir de 2025, no son suficientes para que haya un clima positivo en River. El fútbol marca el pulso y el ánimo de los socios e hinchas. Siete partidos, incluyendo dos amistosos formales en casa frente a Millonarios y Olimpia, el martes 9 y el sábado 13 de julio, respectivamente, separan a River del compromiso de ida ante Talleres en Córdoba, el miércoles 14 de agosto. En el medio estarán el mercado de pases, clave para tratar de potenciar al plantel, y dos partidos fuera de Núñez. Mientras River se encuentra invicto este año en su hogar, el registro indica que ganó apenas tres de sus últimos encuentros en estadios ajenos.

Históricamente, la dirigencia de River tiene como una suerte de mandamiento la premisa de no echar a un entrenador. Esa línea, ante un eventual escenario de adversidad irreversible, apunta a que cualquier DT resistido deje su cargo como consecuencia de la insoportable hostilidad externa.

Hoy no está en jaque la permanencia de Demichelis, cuyo contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la desconfianza puertas adentro crece de forma directamente proporcional a la acumulación de resultados negativos.