River, en problemas: la lesión de Sant’Anna reabre la sensación de vulnerabilidad en el lateral derecho

La noticia que los directores técnicos no quieren recibir con el plantel de pretemporada. Un futbolista lesionado que se perderá el resto de los trabajos y que no será parte del reinicio de las competencias. Un golpe que desarticula una apuesta que todavía no ofreció dividendos y por la que el club ensayó un esfuerzo económico en el pasado mercado de pases: el partido amistoso con Millonarios, el martes, en el Monumental, encendió las alarmas con el tempranero cambio de Agustín Sant’Anna, aunque el diagnóstico final, tras los estudios médicos, confirmó la sospecha de que se trataba de algo más grave que un esguince de rodilla: la rotura del menisco externo de la rodilla derecha. El sábado será intervenido quirúrgicamente.

Apenas 20 minutos disputó el uruguayo ante los colombianos. Un choque que parecía no tener consecuencias con el arquero Iván Arboleda resultó la acción que provocó la lesión que demandará entre 45 y 60 días de recuperación para el defensor, que fue una pieza codiciada por el entrenador Martín Demichelis para reforzar un sector que no descubre dueño. Sant’Anna arribó al club después de una negociación que se extendió tras las dos ofertas que rechazó Defensa y Justicia, y a la negativa el futbolista de ser parte de una concentración del Halcón, con el objetivo de generar la ventana y la transferencia que tuvo un costo de 3 millones de dólares, por la totalidad del pase.

De mayor a menor: Agustín Sant'Anna, tres partidos como titular en la Copa Libertadores, no tuvo actividad en los cinco partidos de la actual Liga Profesional LA NACION/Gonzalo M. Colini

El lateral derecho es un jeroglífico para Demichelis, que ensayó con varios nombres, pero ninguno logra apoderarse de la posición. La partida de Gonzalo Montiel, en 2021, generó un hueco por el que pasaron varias piezas, aunque ninguna terminó de encajar. River recurrió al mercado de pases, y así llegaron Alex Vigo (Colón, de Santa Fe) y Andrés Herrera (San Lorenzo). Por el lateral que arribó desde el sabalero y que luego fue transferido a Talleres (Córdoba), los millonarios desembolsaron 2.000.000 de dólares por la mitad del pase y más tarde debieron adquirir un 25% más de la ficha, que se cotizó en US$ 400 mil; el club recuperó US$ 1.500.000.

Por el exfutbolista del Ciclón, en febrero de 2022, se pagaron 2.500.000 de dólares por el 70% del pase. El Yacaré Herrera, tampoco se afianzó en la posición, aunque tuvo 80 partidos para demostrar sus condiciones. En el actual torneo de la Liga Profesional, no jugó ninguno de los cinco partidos; en tres, directamente no fue parte de los jugadores que se concentraron. Los dos juegos con Nacional (Uruguay) y Libertad (Paraguay), por la Copa Libertadores, sus performances, después de tener continuidad en la Copa de la Liga.

Con una recuperación que demandará entre 45 y 65 días, Agustín Sant'Anna no jugará los 8avos de final de la Copa Libertadores X @RiverPlate

El uruguayo Sebastián Boselli, que en la selección juvenil Sub 20 de Uruguay que se coronó campeona en la Argentina en el Mundial de 2023, es otro de los apellidos con los que Demichelis intentó resolver la ecuación. El charrúa -3.700.000 dólares por el 70% del pase- alternó buenas y malas, pero la banda no es su posición natural. Con Millonarios actuó como zaguero central junto a Federico Gattoni, que es uno de las incorporaciones del mercado de pases, junto al arquero Jeremías Ledesma.

Al igual que Boselli, un volante como Santiago Simón se reconvirtió en lateral derecho. El experimentado Milton Casco, que puede desempeñarse por los dos laterales, también en ocasiones fue utilizado para cubrir la zona, ya que por la izquierda Enzo Díaz es quien desanda la banda.

Con el reinicio de la Liga Profesional como primer mojón oficial, el domingo 21 de julio River recibirá a Lanús, el reto de los millonarios es la Copa Libertadores: en los octavos de final, Talleres (Córdoba) será el rival y los tiempos de recuperación señalan que Sant’Anna no estará disponible. El rompecabezas sigue sin completarse y Demichelis deberá encontrar la pieza para no sufrir: el as de espada de los cordobeses en ofensiva es el paraguayo Ramón Sosa, que casualmente se mueve casi siempre por ese sector.

LA NACION