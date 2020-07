Enzo Francescoli, el manager de River, manifestó que el objetivo ahora es "no desarmar el plantel". Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 10:58

Sostener la estructura actual sin partidas dolorosas ni incorporaciones costosas. Ésa es la ida de River en el mercado de pases que tiene sus primeros movimientos pese a la falta de certezas sobre el regreso del fútbol argentino. Camino a cumplir cuatro meses de pausa por la cuarentena, y aun sin fecha para volver a los entrenamientos y sin definiciones sobre cómo será el próximo campeonato, en el club millonario empiezan a delinear el futuro, y el manager Enzo Francescoli dejó en claro que la idea es "desarmar el equipo lo menos posible".

En diálogo con la radio Club 94,7, Francescoli afirmó que la dirigencia está atenta a la evolución del mercado del fútbol europeo, con foco en las posibilidades de que emigren varios jugadores del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Hasta ahora el equipo sufrió solamente la partida de Ignacio Scocco, que decidió no renovar su vínculo y regresar a Newell's tras cuatro años con la camiseta rojiblanca.

"Como las ligas europeas todavía están desarrollándose no hay grandes movimientos, pero creo que se va a activar el mercado en cuanto terminen", indicó Francescoli. "Estamos atentos y cuando sucedan las cosas veremos con Gallardo lo que haremos para no desarmarnos o, en su defecto, hacerlo lo menos posible, para mantener un plantel competitivo, como siempre lo hicimos", argumentó.

Frente al golpe económico por la cuarentena y a las dificultades que River ya acarreaba, el manager apuntó a la importancia de renovar los contratos de tres de los jugadores que más posibilidades de emigrar tienen, para dejarle al club una buena cantidad de dinero. "Iniciamos las charlas para la renovación de los contratos de [Gonzalo] Montiel, [Lucas] Martínez Quarta y [Rafael] Borré. Estamos hablando con los representantes de los chicos, para renovar suceda lo que suceda. Son negociaciones más largas o más cortas, pero estamos haciéndolas con todos", contó. "Hasta ahora no sucedió nada importante. Salvo lo de Scocco, que no renovó su contrato. No hay nada oficial por ningún jugador del club. No podemos programar mucho respecto a las transferencias. Cuando sucedan, trataremos de desarmarnos lo menos posible para tener un plantel competitivo como todos estos años", repitió Francescoli.

La competitividad a la que refiere tiene que ver en gran medida con la Copa Libertadores. Es que muchos de los equipos que competirán en el torneo continental ya están entrenándose, como Liga, de Quito, y San Pablo, rivales de River en el grupo D; el otro, Binacional, lo hará cuando estén listos los resultados finales de los tests de coronavirus a sus futbolistas.

"Por supuesto que nos preocupa la preparación de los otros clubes sudamericanos, porque seguramente cuando se inicien las copas no van a tener todos los equipos una misma preparación. Por eso digo que hay que ganarle al tiempo ahora, preparando los protocolos", observó el uruguayo. "En cambio en el plano local no me parece que haya ventaja de los equipos del interior, y si pueden empezar a entrenarse ahora, deberían hacerlo. Me parece que nadie en esta situación está intentando sacar ventaja, sino que es una manera de volver de una situación que nunca había pasado", apreció.

Y en ese aspecto coincidió con Gallardo: "Aunque no se pueda jugar, por obvias razones, una cosa es jugar y otra es entrenarse. Por eso insisto con que debemos discutir protocolos y facilitar la tarea a los clubes a los que les costará más llevarlos adelante. Me parece que Marcelo fue muy claro y hay que estar preparados para empezar cuando la gente que sabe lo permita", concluyó Francescoli.