River tendrá dos partidos a puertas cerradas en la Copa Libertadores 2020 y podrían llegar a ser tres

La fatídica tarde del 24 de noviembre de 2018 empieza a quedar atrás, pero todavía siguen apareciendo coletazos de los graves incidentes que impidieron jugar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en el Monumental. Ayer llegó el esperado fallo del TAS y, aunque el resultado deportivo se mantuvo y la historia seguirá siendo la misma, una nueva (e inesperada) sanción volvió a caer sobre el club de Núñez. Y el golpe económico es más que duro.

El fastidio es evidente dentro de la dirigencia millonaria tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Especialmente porque el castigo impacta de lleno en la tesorería: River tendrá que jugar sus dos próximos partidos de la Copa Libertadores a puertas cerradas y se privará de lograr una importante recaudación en medio de un presente económico que dista de ser el mejor.

Además, todavía resta conocer el fallo definitivo de la sanción de un partido sin público que le impuso Conmebol en octubre pasado por el uso de bengalas y pirotecnia en la semifinal de la Libertadores pasada frente a Boca, por lo que el equipo de Marcelo Gallardo podría llegar a jugar los tres partidos del Grupo D sin sus hinchas. La semana pasada, Gonzalo Mayo (abogado de River) y Valentina Pomi (gerenta de seguridad del club) fueron a la sede de la Confederación en Paraguay a una audiencia, el club apeló el castigo y se aguarda la resolución final.

River perderá 4 millones de dólares si no puede jugar con público durante los tres partidos de su grupo en la Libertadores. Y, en total, acumularía más de 10 millones de pérdidas

De confirmarse esta decisión, al no poder vender ni una sola entrada durante la fase de grupos, en total serán cerca de 4 millones de dólares que la institución no podrá recaudar. Pero, además, en Núñez se habla de una pérdida total de más de 10 millones de dólares, si también se suma la final que no se jugó en el Monumental y se mudó a Madrid, más los dos partidos a puertas cerradas en la Copa 2019 por la sanción aplicada por la Conmebol en aquel entonces.

¿Por qué hubo dos sanciones diferentes tras la fallida final?

Por un lado, la Confederación Sudamericana castigó a River por los incidentes y las corridas que se produjeron en el Monumental aquel 24 de noviembre; mientras que el TAS decretó otros dos partidos sin público debido al ataque al ómnibus de Boca, un hecho diferente.

"Debe tenerse en cuenta la jurisprudencia existente en el TAS: un club es responsable por el mal comportamiento de sus hinchas, independientemente de cualquier negligencia o falla en la organización del partido", se expidió ayer el Tribunal, que consideró que River es responsable por el ataque al micro xeneize y consideró que los dos juegos a puertas cerradas "impedirán la recurrencia en el comportamiento de los hinchas". Además, se aclaró que cualquier castigo inferior (una advertencia, por ejemplo) no será suficiente para "disuadir a los simpatizantes de un comportamiento semejante en el futuro".

River ya jugó dos partidos a puertas cerradas en la Libertadores 2019: 0-0 con Palestino y 3-0 a Alianza Lima

El TAS también consideró que una sanción mayor a dos partidos sería excesiva porque el club de Núñez ya sufrió una pena semejante por parte de Conmebol, además de un castigo económico de 400 mil dólares. Además, perdió la localía en el partido decisivo de esa Libertadores, que se disputó en Madrid y el Tribunal entendió que River no era responsable de controlar el área en la que se produjo el ataque al ómnibus de Boca. "Ocurrió fuera de los anillos de seguridad", dice el fallo.

El comunicado de River

Más allá de que River publicó un comunicado en el que confirmó que acatará las sanciones del fallo del TAS, también marcó su clara disconformidad por la decisión de volver a sancionarlo. "Es responsabilidad del Club señalar que la Institución vuelve a verse perjudicada por un hecho que no le es atribuible y, por el contrario, es consecuencia de una probada falla del operativo de seguridad pública del 24 de noviembre de 2018", se leyó.

"Sin perjuicio de ello, River Plate manifiesta su desacuerdo con la sanción recibida por parte del TAS, más aún cuando el propio contenido del fallo resalta y subraya la clara ausencia de responsabilidad de parte del Club sobre los hechos ocurridos", se agregó a continuación. "Asimismo, la Institución remarca los severos perjuicios derivados de las sanciones recibidas".