Se acercan días de definiciones en el mundo River. A menos de un mes del regreso del fútbol oficial con la vuelta de la Copa Libertadores, el plantel de Marcelo Gallardo podría perder a una de sus grandes figuras que en el último tiempo no tuvo protagonismo. Juan Fernando Quintero está cerca de emigrar al fútbol chino en una operación crucial para la economía del club. Pero, mientras los dirigentes siguen de cerca el tema, también intentan definir por estas horas otro tema fundamental: la localía para la Copa, ya que en el Monumental comenzaron las obras de remodelación y cambio de césped y no podrá ser utilizado hasta principios de 2021.

Aunque en las últimas semanas dos propuestas de Medio Oriente parecían mover el piso de Quintero, el pasado 10 de agosto apareció en el radar Shenzen Kaisa, equipo de la primera división de China. La primera propuesta, que en un principio parecía ser de 10 millones de dólares brutos, terminó siendo de siete millones brutos, por lo que no convenció a los dirigentes. Pero los asiáticos no se bajaron.

Shenzen Kaisa podría ofrecer 12 millones de euros brutos por Quintero, pero en River afirman que la propuesta formal todavía no llegó al club.

Tras confirmar a Jordi Cruyff como nuevo DT, el club piensa en un contrato de 15 millones de dólares por tres temporadas para el jugador, por lo que en las últimas horas empezó a circular una nueva oferta que podría cambiar el panorama.

De acuerdo a la información que brinda el entorno de Juanfer, quien es representado por Go Pro Sport Managment con Rodrigo Riep y Norman Capuozzo a la cabeza, los chinos estarían dispuestos a desembolsar alrededor de 12 millones de euros brutos, lo que le dejaría a River alrededor de nueve millones de euros limpios, una cifra con la que podría cancelar las deudas que mantiene por los pases de siete futbolistas diferentes. Pero, pese a todo, desde el club afirman que no hay una propuesta oficializada.

"Al club todavía no llegó nada formal por Juanfer", le afirmó a LA NACION una fuente de la CD, que espera que en las próximas horas se empiece a visibilizar mejor la situación. Ahora bien, ¿por cuánto estaría dispuesto River a dejar ir al número 10? De oficializarse la oferta de nueve millones de euros limpios, sería una propuesta más que interesante frente a las necesidades económicas y el desfavorable contexto del mercado de pases en medio de la pandemia. Aunque desde Núñez nadie se atreve a confirmar que la aceptarían, todo parece indicar que la ecuación cierra, ya que además la institución se sacaría de encima un contrato en dólares más que importante.

Del número que le quedaría por la operación, se deben descontar autómaticamente los 1,3 millones de euros que le debe al Porto por la última cuota del pase del jugador y una deuda salarial que rondaría los 400 mil euros, a menos que Juanfer opte por resignarla. Quintero llegó al Millonario en enero de 2018 por un préstamo de un año por 500 mil euros y luego el club le compró el 100% del pase en otros 3,25 millones de euros. Su contrato vence en junio de 2022 y la cláusula de salida es de 30 millones de euros.

En el mundo River, nadie se atreve a asegurar qué ocurrirá con el colombiano. Su entorno ejerce una fuerte presión para posicionarlo en el mercado asiático e intentar concretar la venta, al futbolista lo seduce la posibilidad de hacer una importante diferencia económica, los dirigentes del club esperan una propuesta que convenza a las dos partes y el cuerpo técnico aguarda para saber si contará con el 10 para el retorno del fútbol.

Quintero, que en enero cumplirá 28 años, jugó tan solo 440 minutos repartidos en 15 partidos en los últimos 17 meses y solo fue titular en una oportunidad desde el regreso en octubre pasado tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que ocurrió en marzo de 2019. En su etapa en el club, fue titular en 26 de sus 61 encuentros e hizo 12 goles, con un promedio de 49 minutos por juego.

¿Dónde jugará River en la Libertadores?

Mientras se aguarda por las definiciones del caso Juanfer, en el mundo River también se mueven las fichas para definir la localía para la Copa Libertadores, ya que el Monumental no estará disponible hasta principios de 2021 por las obras que se realizáran y el predio de Ezeiza no cuenta con la estructura requerida por la Conmebol. Así, en las últimas horas se conoció que el estadio de Vélez, que era la alternativa principal, no podrá ser utilizado ya que no cuenta con el sistema de iluminación necesario.

Según pudo confirmar LA NACION con fuentes del club, se descarta por completo la posibilidad de salir del AMBA para jugar en otra provincia, por lo que aparecen como opciones centrales los estadios de San Lorenzo, Independiente y Estudiantes de La Plata, aunque todo dependerá de la oficialización de la Conmebol. El club tiene hasta el jueves para presentar las variantes.

El primer lesionado de la pretemporada: Paulo Díaz

Tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, que constó de dos turnos, en los cuales los futbolistas se movieron en tres grupos en diferentes canchas del predio, River informó la primera lesión de la pretemporada: Paulo Díaz sufre una distensión muscular en gemelo derecho y, a priori, tendrá entre una y dos semanas de recuperación, a la espera de su evolución.