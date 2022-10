River: Juanfer Quintero, la clave para la recuperación en la recta decisiva de la Liga

Noventa minutos con gol olímpico en el 2-2 ante Patronato. Treinta y cuatro minutos con gol de tiro libre en el 3-0 a Argentinos Juniors. Sesenta y siete minutos con asistencia en el 5-0 a Estudiantes. Y ochenta y tres minutos con asistencia en el 1-0 a Patronato. Juan Fernando Quintero ha enfilado cuatro partidos siendo figura excluyente de un River que empieza a lograr estabilidad detrás de su talento. Aún con la eliminación de la Copa Argentina a cuestas en La Rioja, el enganche colombiano tomó vuelo y se hizo cargo del equipo en un momento crítico. Con ingenio y desequilibrio, el 10 vuelve a demostrar por qué en Núñez siempre es una pieza clave. Y empieza a imponerse de cara a lo que vendrá en 2023.

De acuerdo a los números de Opta, Quintero lleva 34 partidos jugados en el año con 13 de titular y 24 ingresos en los que acumuló un total de 1392 minutos y una media de 41′ por juego. Pero, a pesar de su baja participación y de no haber podido sostener su rendimiento a lo largo de un año marcado por las lesiones, ha tenido una alta cuota de determinación: suma siete tantos y ocho asistencias, promediando una intervención en un gol cada 93 minutos. Jugador clave.

Quintero, en acción ante Patronato; dio la asistencia para el gol de Borja Fotobaires

Hasta agosto, Juanfer había jugado únicamente siete partidos de titular a lo largo de toda la temporada. Mientras que entre septiembre -aún con un desgarro en el aductor izquierdo que lo marginó de dos juegos- y estos primeros días de octubre ya lleva seis presentaciones en el 11 titular con un nivel en alza. Todo un síntoma de su evolución física y futbolística. Hoy Gallardo empieza a encontrar las soluciones que esperaba del crack colombiano que empieza a recuperar su lugar en el viejo 4-1-3-2 o 4-3-1-2 que siempre le ha dado garantías al entrenador millonario.

“Juanfer es nuestro jugador franquicia, siempre de él voy a querer más continuidad en su juego. El rol que tiene en el equipo lo entiende muy bien. Yo le exijo más, puede hacer lo que hace pero con más continuidad. Si me lo muestra, se pone solo”, dijo el Muñeco en abril, justo antes del doble desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo marginó durante dos meses de las canchas. Quintero no estuvo en la caída con Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga, no llegó con una buena versión a los octavos de final de la Copa Libertadores con Vélez y se desgarró a los pocos minutos del último superclásico con Boca en la Bombonera. Y cuando fue figura en los cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo fue eliminado por penales con Patronato para cerrar un año en el que ningún objetivo se cumplió.

Quintero solo pudo jugar un partido como titular de los 10 que disputó desde su lesión Diego Haliasz / Prensa River

Pese a eso, los reiterados chispazos de jerarquía que ha mostrado en sus últimas cuatro presentaciones el número 10 empiezan a renovar las ilusiones en el mundo River. Quintero se mostró mucho más activo, lúcido, preciso. Es el enlace necesario en el mediocampo para construir peligro con otro despliegue y la gambeta de siempre. Sus pases son dagas para las defensas rivales. Y su zurda es una carta crucial a la hora de la pelota parada. Además, ahora sumó la interesante conexión con su compatriota Miguel Ángel Borja que genera mucha expectativa: ambos nacieron en enero de 1993 con solo 8 días de diferencia; se conocieron en las inferiores de Envigado a los 12 años; ganaron el Sudamericano Sub-20 con la selección colombia y compartieron la mayor; y ahora por primera vez comparten club. En las últimas dos victorias millonarias hubo asistencia del 10 y gol del 9.

Detrás de su radiante figura se enarbola hoy el deseo de River de poder concluir el 2022 con la clasificación a la Copa Libertadores 2023 y una cara más limpia en una Liga Profesional que aún le ofrece, más allá de la dificultad, posibilidades matemáticas. Y su futuro empieza a ser un tema de conversación en los pasillos del Monumental. Juanfer firmó el 31 de enero su contrato a préstamo hasta el 31 de diciembre con la opción de extender el vínculo por otro año más, o bien ejecutar dos opciones de compra por la mitad o por la totalidad del pase. Arribó desde Shenzhen FC pero, como el club chino no cumplió con una cláusula para saldar una larga deuda que tenía, el jugador elevó una demanda a la FIFA y se declaró en condición de libre en abril.

El golazo de tiro libre ante Argentinos Juniors

Así, ahora tiene el pase en su poder y River debe negociar a fin de año una renovación de la cesión o la compra de un porcentaje del pase. ¿Los montos? En su contrato se establecieron dos millones de dólares por el 50% o cuatro millones por el 100%, pero desde el entorno del colombiano aseguran que se renegociarán las cifras. A su vez, River ya erogó otros dos millones de dólares entre el préstamo y el actual contrato que deberá volver a ser analizado. Pero, más allá de que ha tenido suculentas propuestas de Brasil y Emiratos Árabes Unidos, en Núñez quieren retener al enganche y en las últimas horas su representante ha manifestado la voluntad de continuar.

“Con los dirigentes de River tenemos una gran relación, son extraordinarios. Juanfer está muy feliz en River e ilusionado con seguir. Por más que en el exterior se manejan otros números, él se quiere quedar. Es cuestión de buscarle la forma”, declaró su agente Rodrigo Riep la semana pasada en el programa River en Línea. “Sé de la euforia de los hinchas, pero todavía falta. Él está cómodo y feliz y todavía no nos pusimos a analizar a fondo. Siempre es una tentación el exterior, porque los jugadores piensan en su futuro. El país no está en el mejor momento, pero estamos ilusionados. Nos llaman todo el tiempo por Juanfer para ver qué va a ser de su futuro, pero estamos tranquilos y ya llegará el momento”.

Quedan tres partidos para el final de la temporada y, mientras Juanfer Quintero sigue demostrando su talento para rescatar a River de sus problemas que lo persiguieron durante todo el año, en Núñez ya miran hacia adelante: nadie quiere perder al jugador franquicia.