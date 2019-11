River: Nacho Fernández reveló qué lo hace enojar a Marcelo Gallardo en la cancha

El grito de Marcelo Gallardo: la exigencia en cada minuto del partido para los jugadores de River

Los dos son intocables en River. Uno, como jugador. El otro, en su papel de director técnico. Con el tiempo, Ignacio Fernández se agigantó en el mediocampo del equipo de Núñez, al punto que se transformó en un hombre fundamental para Marcelo Gallardo, el entrenador que llevó al club a lo más alto gracias a un ciclo soñado, que arrancó apenas dos años después del paso de la entidad por la B Nacional.

En una entrevista con TyC Sports, Nacho reveló qué fastidia al DT: "Cuando hacés alguna jugada con dudas lo enoja. No quiere que dudemos. Podés errar veinte pases, pero si lo hacés con decisión no te va a recriminar nada. Si te ve dubitativo, lo enoja bastante", señaló en diálogo con No Todo Pasa.

Además, habló de la clave para continuar con motivación para seguir obteniendo logros. "Gallardo te exige en el día a día. Te dice que en este club no te podés relajar porque tenés que ganar algún título sí o sí", remarcó. El jugador surgido en Gimnasia marcó lo que aprendió bajo su mando: "Me enseñó a adaptarme a distintas posiciones y a tener otros movimientos. Después convence al jugador de que puede jugar donde lo pone".

El festejo de Nacho Fernández ante Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Antes, en un diálogo con 90 minutos de Fútbol (Fox Sports), el jugador había comentado sobre Gallardo: "Es exigente al máximo. Está muy presente en el día a día, para ver cómo estamos y cuánto puede exigir. Pero también se preocupa por saber cosas de nuestra vida personal, nos habla, nos pregunta. Tiene una gran relación con todo el grupo".

Y agregó: "Desde lo estratégico, si bien tiene una idea consolidada, cuando lo cree necesario va cambiando en función del rival. Mira cómo atacan, cómo defienden". Ya a título personal, se mostró muy agradecido de la confianza que recibió en todo momento de parte de Gallardo: "Siempre ha buscado el lugar para tratar de ponerme. Siempre tuvo confianza en mí y estoy muy agradecido. pero también sé que tengo que rendir adentro de la cancha, porque sino se haría insostenible".