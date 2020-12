Rafael Garcia, critico con las decisiones del VAR Fuente: AFP

El partido que le ganó River a Nacional por 2 a 0, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, dejó mucha tela para la polémica y provocó la bronca en el equipo uruguayo, por considerar que se vio perjudicado por el gol convalidado a Zuculini en la agonía del encuentro.

Rafael García mencionó: "En el segundo gol hay un claro fuera de juego, es una lástima que en el fútbol sigan sucediendo este tipo de actos de injusticia porque si no hubiese VAR, ahí no se podría cuestionar la mala intención digamos, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, que hay mala intención, porque justamente el VAR está para evitar este tipo de situaciones ", sentenció.

Además, el volante comentó: "Es una lástima que en el fútbol siga habiendo estas injusticias. Si no hubiese VAR no hablaríamos de mala intención. Habiendo VAR ya podemos hablar de mala intención porque está para eso".

El gol de Zuculini llegó en el minuto 96, lo que provocó un cimbronazo que complicó aun más la serie. para los charrúas. No obstante, García comentó que redoblarán esfuerzos para poder revertir la serie cuando se enfrenten el próximo jueves en el Parque Central. "Será muy difícil, pero lo vamos a intentar. Será cuesta arriba por la injusticia que pasó porque no es lo mismo perder 1-0 que 2-0 en esta instancia de la Copa", sostuvo. Y agregó: "Duele mucho que sigan existiendo este tipo de cosas en el fútbol".

La protesta de los jugadores de Nacional Fuente: AFP

Al margen de la crítica hacia la terna arbitral, el mediocampista destacó la actuación del equipo de Gallardo, sin olvidarse del agónico segundo gol sufrido. "River es un gran equipo, quizás mejor que nosotros, pero con nuestras armas tratamos de emparejar el partido y hacer lo que más nos conviene con el objetivo de pasar de fase. Lo ideal sería que se gane en buena ley y que no existan este tipo de injusticias", concluyó.

La prensa uruguaya: "Nacional perdió contra el VAR"

El diario El País, de Montevideo, consideró que el gol de Zuculini podría haber sido mal convalidado, aunque no muestra una posición tajante: "Finalmente, el VAR pareció decantarse en contra del tricolor, porque ya en tiempo de descuento Bruno Zuculini cabeceó en aparente posición adelantada y, aunque desde la cabina se tomaron su tiempo para trazar las líneas y decidir qué cobrar, dieron el gol por válido para el 2-0. La pelota, al momento de salir del pie de quien la centró, parece estar por detrás de la línea del definidor y éste con solo Rochet entre él y la línea de meta. Desde el VAR no lo vieron así y Nacional terminó perdiendo contra River y contra el VAR".

