La última vez que River tuvo una serie de visitante tan positiva como la actual fue cuando peleó el Torneo Transición, el primero de la gestión de Marcelo Gallardo, en el segundo semestre de 2014. Por entonces, en aquel certamen que se adjudicó el Racing de Diego Cocca mientras River optaba en la recta final por darle prioridad a la Copa Sudamericana que terminó levantando, estuvo 11 partidos invicto -cinco victorias y seis empates- fuera del Monumental.

Ahora, este River puntero -al menos hasta que jueguen Argentinos, Lanús y Boca- parece perfilado para disputar el título como no lo venía haciendo en las temporadas anteriores. Y para eso mejoró el registro de visitante de hace cinco años. Con el 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata, estiró a 12 cotejos (ocho éxitos, cuatro igualdades) sin derrotas. La última caída fue en mayo por la Copa de la Superliga, con un 0-3 en Tucumán frente a Atlético. En esta Superliga, las dos derrotas fueron de local: 1-0 con Talleres y 2-1 ante Vélez. En el estadio José Maria Minella, se impuso con goles de sus máximos anotadores en la Superliga: Nicolás de la Cruz (4) y Rafael Santos Borré (7), que supera por un tanto a José Sand como top-scorer.

El director técnico de River hizo el análisis de la victoria: "Ganamos un partido muy duro, Aldosivi nos hizo sentir incómodos y aun así creamos entre seis y siete situaciones de gol. A partir del descuento de ellos, si bien no sufrimos, terminamos el partido de manera un poco imprecisa. Me lamenté no estar más cómodos cuando quedamos 2-0. Me pone contento que al menos estamos punteros hasta que jueguen los demás".

Ahora River tendrá ocho días de descanso hasta el encuentro del próximo domingo ante Rosario Central en el Monumental. Gallardo descartó que haga rotación mientras sus futbolistas estén bien físicamente. Anoche, ante la suspensión de Enzo Pérez, reapareció Leonardo Ponzio: "Es valioso que Leo haya hecho 90 minutos, con la falta de fútbol normal después de no jugar desde hace dos meses. Le viene bien jugar estos partidos".

Faltan 20 días para la final de la Copa Libertadores ante Flamengo. El Gobierno chileno y la Conmebol ratificaron en la semana la sede de Santiago, si bien en las calles de la capital no se aplacaron definitivamente la tensión social y los enfrentamientos entre la gente y las fuerzas de seguridad. Sobre este tema, Gallardo reconoció su incertidumbre: "Me inquieta claramente, es una situación muy preocupante para el pueblo chileno. Nuestro partido pasa a un segundo plano ante el sufrimiento de tanta gente. Esperemos que se resuelva por el bien del pueblo chileno. Yo estoy en contacto con los dirigentes de River por si llega a haber algún cambio".

En lo futbolístico, River transmite una sensación de bienestar, como lo reflejaron las palabras de Javier Pinola: "Estamos bien, seguimos con el convencimiento de ir por todo". Esa totalidad incluye Superliga, Copa Libertadores y Copa Argentina, con la posibilidad de que se agregue el Mundial de Clubes en el caso de que supere a Flamengo en la definición continental.

Sobre el desarrollo del partido, Nacho Fernández reconoció alguna dificultad: "Se nos vuelve a complicar un partido que estaba controlado. Hubo viento, es una cancha difícil. Ellos presionaron bien arriba y se nos complicó tener la pelota y armar juego asociado"