River no encuentra regularidad y Marcelo Gallardo fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo en la Liga Profesional

Sin encontrar la regularidad, River cayó ante Sarmiento de Junín por 2 a 1 en su estadio. El Millonario fue el claro dominador, pero nunca supo encontrarle la vuelta a un partido que pudo descontar, pero al que no le alcanzó el esfuerzo para igualar. Esta vez, Marcelo Gallardo habló tras la derrota. El entrenador del Millonario fue muy autocrítico sobre el rendimiento del equipo y enumeró cuáles son los puntos a mejorar, en busca de un equipo que debe sumar para no perderle pisada al líder. Los de Núñez quedaron a 10 unidades del puntero Atlético Tucumán.

En primer lugar el DT habló sobre el planteo táctico que propuso el rival, pero sobre esto fue claro y enseguida vio los errores propios: “No me sorprendió, esperábamos algo muy parecido a lo que Damonte ya había hecho acá con Arsenal el año pasado, fue muy parecido. Ese partido lo pudimos ganar al final, después de un gran desgaste y hoy sabíamos que iba a ser parecido, pero hoy en 45 minutos nos generaron dos situaciones y nos hicieron dos goles. Entonces, otorgar esas posibilidades a un equipo que espera con mucha gente... Si no lo podés quebrar, tenés que tener paciencia y desgastar hasta que llegue el momento, pero hoy fue diferente. Necesitamos tener lucidez, creatividad y no las tuvimos, entonces no generamos peligro en todo el partido”.

Gallardo fue muy autocrítico sobre la presentación de su equipo ante Sarmiento Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Sobre la parte ofensiva de su equipo, también expresó lo que faltó: “Son partidos. Hablo del comportamiento general del equipo, no pudimos encontrar el desequilibrio que hay que tener en estos partidos, tenemos que tener paciencia y manejo de pelota, también mucho uno contra uno, y cuando es así, necesitamos de esos jugadores para romper ese cerrojo defensivo y hoy no tuvimos a esos jugadores. Sí tuvimos el control, pero no profundidad. Se nos hizo muy cuesta arriba y encima con el resultado adverso”.

En busca de la regularidad, Gallardo dejó una frase que demuestra que en la derrota ante Sarmiento, River no es lo que el espera: “Nosotros somos un todo como equipo cuando atacamos y cuando defendemos, no puedo echarle la culpa a los defensores cuando nos hacen goles y a los atacantes cuando no los hacemos y en ese todo no funcionamos hoy dimos un paso atrás”. Además, se mostró dolido por no haber ganado en el duelo que tuvo un gran acompañamiento de los hinchas “Lo que me molesta es que no pudimos encontrar en un partido como hoy, con nuestra gente que vino a apoyar, esa regularidad que estamos necesitando. Estamos en la búsqueda de esa regularidad. Pero era un buen día para seguir sumando y no lo pudimos hacer”.

"HOY NO FUNCIONAMOS, DIMOS UN PASO ATRÁS" La autocrítica del Muñeco Gallardo sobre la derrota de River ante Sarmiento en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/Cd1PBjOR61 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2022

Por último, dejó en claro que de este momento se sale con trabajo y explicó cuáles serán los puntos a mejorar: “No hay que claudicar, en los momentos en que las cosas no salen con fluidez tenemos que seguir confiando en el material que tenemos, en la calidad humana y futbolística. Cuando vos no encontrás la regularidad que te dan los resultados, emocionalmente suele repercutir en el equipo, pero intentaremos trabajar para que eso no pase, sino el final de este semestre se nos va a hacer demasiado largo. Necesitamos aprovechar estas semanas largas para poner mejor a los jugadores y en eso voy a trabajar, no tengo otra manera de ver las cosas. Tenemos buenos jugadores, pero necesitamos ajustarnos para conformar el mejor equipo posible, que vuelva sentir la dinámica competitiva de equipo duro cuando ataca y cuando defiende, tenemos que conjugar eso con trabajo”., concluyó.

El futuro inmediato del Millonario será el próximo domingo, con la visita a Independiente en Avellaneda, por la fecha 12 de la Liga Profesional. Sin la Libertadores, la otra competencia que deberá afrontar River será la Copa Argentina, con un cruce ante Defensa y Justicia, por los octavos de final, que todavía no tiene una fecha ni una sede definida.